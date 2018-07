USM Alger : A NairObi pour préparer le match face à Rayon Sports

C’est à Nairobi que l’USM Aller a choisi d’effectuer son second stage de préparation estivale.

La délégation algérienne, forte de 24 joueurs dont la dernière recrue, le défenseur Camerounais Mexes, à regagné samedi Nairobi via Doha. L’autre Camerounais, en l’occurrence Prince Ibara rejoindra le groupe directement au Kenya. Par ailleurs, le jeune espoir Boumechra, qui avait fait le déplacement avec l’équipe en Tunisie, n’a pas été retenu. Selon les dernières infos, il sera prêté à un club de Ligue Une pour l’exercice à venir. Ce séjour en altitude dans la capitale kenyane s’inscrit dans le cadre de la préparation de sa prochaine sortie dans la compétition Africaine. Les Unioniste qui veulent jouer sur tous les fronts la saison à venir, peaufine leur préparation, notamment l’aspect physique.

Ainsi après un séjour en Tunisie ou ils ont réalisé leur premier stage de préparation d’intersaison, les camarades de Chafai, qui n’ont pas eu beaucoup de repos après la fin du championnat, sont rentrés au pays mercredi soir. Les joueurs ont eu quarante-huit heures de congé, avant de reprendre le chemin des entrainements vendredi pour un biquotidien, plutôt éprouvant. Le staff technique veut maintenir son effectif en forme pour la suite du programme et la préparation du prochain match de la coupe de la CAF, prévu le 18 juillet prochain à Kigali face à la formation de Rayon sports. Cette rencontre de la troisième journée du groupe «D», prévue au Stade Regional de Nyamirambo, sera dirigée par un trio d’arbitre camerounais. M. Neant Alioum sera assisté par ses deux compatriotes, MM. Evarist Menkouande et Yanoussa Moussa. Les poulains de Thierry Froger resterons au Kenya jusqu’au 16 du mois, avant de rejoindre directement la capitale Rwandaise.

Pour rappel, l’USM Alger occupe la première place du classement de son groupe avec quatre points au compteur, après deux journées de compétition. La coupe de la confédération demeure le premier objectif des Rouge et noir cette saison, en plus du championnat national. La délégation Usmiste est dirigé par Briki. Serrar rejoindra l’équipe à Kigali. La liste des joueurs retenus pour le deplacement au Kenya et le match face à Rayon Sports se compose de Zemmamouche - Mansouri - Berrefane - Sifour Meftah - Mezghrani - Benchikhoune - Chafai - Hamra - Benyahia - Mexes - Cherifi- Benmoussa Chita - Benkhemassa - Koudri - Benguit -Sayoud - Bouderbal - Meziane - Ardji – Yaya- Mahious - Benchaa – Hamia- Benhamouda et Ibara

Rédha M.