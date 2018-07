Sud du pays : Un été dur

L’été s’annonce caniculaire pour certaines régions de l’intérieur et le sud du pays. Les températures, en effet, montent, depuis quelques jours, pour atteindre des pics extrêmes, à l’ombre. Les temps sont durs pour les habitants de ces mêmes wilayas, contraints à revoir leur mode de vie ou plutôt à ne point quitter d’une semelle, leurs climatiseurs.

Les horaires de travail aménagés pour les administrations, notamment pour le Sud qui commencent à cinq heures au grand Sud, n’arrivent toujours pas à réduire la souffrance des habitants vivant mal les caprices de la nature qui sort ses «éperons» pour griffonner les aventuriers et les moins prudents. Les services de la météo, qui avaient émis un premier bulletin spécial qui devait prendre fin avant-hier, lancent un autre BMS, annonçant la persistance de la vague de chaleur sur le Sahara central et les Oasis, des températures maximales qui dépasseront localement les 48°c et qui prendront fin aujourd’hui, selon l'Office national de météorologie. Les conséquences de la hausse des températures en fait ne se limitent pas au changement de l’hygiène de vie des habitants, mais également aux désagréments et même problèmes de santé, en particulier pour les enfants, les malades chroniques et les personnes âgées, premières victimes de la folie du thermomètre. Aujourd’hui, on ne le répétera jamais assez, la vigilance est de mise. Il faut dire que chaque été, l’alerte est donnée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, appelant les populations vulnérables à prendre leurs précautions et même à limiter leurs déplacements, afin d’éviter une insolation, une déshydratation ou tout simplement une complication de leur état de santé.

En attendant un brin de fraîcheur, chacun s’accommode comme il peut avec la hausse des températures. La fameuse machine à «adoucir» le climat, se baigner dans des oueds ou des mares d’eau restent la panacée pour tout le monde.

Samia D.