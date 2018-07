Grand angle : L’accord sera-t-il sauvé ?

En se désengageant de l’accord sur le nucléaire, signé le 14 juillet 2015 au bout de douze ans de négociations entre l’Iran et les grandes puissances mondiales, Donald Trump ne se doutait certainement pas que sa décision allait susciter une vive résistance parmi les autres parties signataires du document. Et pourtant, c’est ce qui s’est produit, depuis l’annonce, le 8 mai dernier, du retrait des États-Unis de l’accord formalisé sous le nom de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, Plan d’Action Global commun). L’Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, refusant de plier et de céder au diktat du Président américain, tentent de sauver l’accord, quitte à s’exposer aux menaces de représailles brandies par le locataire de la Maison-Blanche à l’encontre de tout pays qui irait à l’encontre de «son bon vouloir». Cette «volonté politique de résister» a été saluée vendredi par le chef de la diplomatie iranienne, à l’issue d’une réunion à Vienne. Et ce d’autant que même les trois alliés traditionnels de Washington, Berlin, Paris et Londres, ont fait corps avec Moscou et Pékin. Il est vrai cependant que s’agissant des capitales occidentales, le chef de la diplomatie iranienne estime qu’«il faudra voir à l’avenir s’il y a une différence entre ce qu’elles veulent véritablement, faire et ce qu’elles pourront faire». Mais il n’en demeura pas moins que ce refus, manifeste, de s’aligner sur la décision américaine démontre que lorsqu’il s’agit de défendre ses propres intérêts, il est possible de faire de l’opposition. Mais que l’on ne se leurre surtout pas. Si les Européens défendent leur attachement à l’accord, c’est parce que leurs entreprises ont la possibilité de faire des affaires juteuses sur le marché iranien. Le Président Trump est lui mû par d’autres considérations. Il considère que la levée des sanctions contre l’Iran a permis au pays de consacrer d’immenses sommes à son budget militaire, et que la montée en puissance de ce pays dans son voisinage — en Syrie, en Irak, au Liban, et en partie au Yémen — met en danger ses protégés dans la région, et, par voie de conséquences, les intérêts américains. Reste maintenant à se demander si la feuille de route fixée entre les 5 puissances et l’Iran pourra sauver l’accord, qualifié pourtant, en juillet 2015, d’historique.

Nadia K.