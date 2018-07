Jeune tué en France : Nuits d’émeute à Nantes

De nouveaux incidents ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Nantes, dans l'ouest de la France, pour la quatrième nuit consécutive, peu après l'inculpation du policier qui a tué un jeune homme mardi lors d'un contrôle de police. Vers 01h00 du matin samedi (23h00 GMT), sept véhicules avaient été incendiés à Orvault et Rezé, dans la banlieue de Nantes, et dans les quartiers du Breil et de Bellevue. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de cocktails Molotov au Breil et à Bellevue et ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Un début d'incendie a touché un bâtiment du bailleur social Nantes Habitat dans le quartier du Breil. Juste avant ces nouvelles violences, le policier auteur du tir a été inculpé pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a indiqué son avocat Laurent-Franck Lienard. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Ce policier avait admis auparavant avoir tiré "par accident" et non en légitime défense. Il avait auparavant déclaré "avoir tiré en raison de la dangerosité du conducteur et pour protéger les personnes qui pouvaient se trouver à proximité sur la trajectoire du véhicule", selon le procureur de Nantes. Depuis la mort d'Aboubakar Fofana, 22 ans, des violences urbaines ont éclaté dans des quartiers de Nantes et se répètent chaque nuit. Dénonçant une "bavure policière", les émeutiers ont détruit plusieurs bâtiments et commerces et incendié des dizaines de voitures. Trois hommes âgés de 20 à 31 ans ont été condamnés vendredi à quatre mois de prison avec sursis pour des violences commises contre les forces de l'ordre. Ces condamnations sont les premières prononcées depuis le début des violences urbaines à Nantes.