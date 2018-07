Salon du lycéen et de l'étudiant : Un espace d’orientation des nouveaux bacheliers

Le palais de la culture Moufdi-Zakaria accueillera les 14 et 15 juillet la 7e édition du Salon du lycéen et de l'étudiant algérien.

Cette rencontre est une opportunité pour les nouveaux bacheliers qui pourront s’informer sur les programmes d’études supérieures que proposent les écoles supérieures, les universités et les instituts. Des bacheliers qui se trouvent en Algérie ou à l’international.

Il y a lieu de signaler que cette nouvelle édition sera organisée simultanément à la 2e édition du Salon de la formation professionnelle, ont annoncé vendredi les organisateurs de cette manifestation.

Cet événement, qui coïncide avec l'annonce des résultats du baccalauréat, «se veut un espace à la fois convivial et professionnel permettant la rencontre d'un large éventail d'acteurs de la formation, et un public d'apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu'ils soient à la recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de conseils et d'orientation», indique le représentant des organisateurs de la manifestation.

Participeront à cet événement estudiantin un bon nombre d’écoles supérieures et spécialisées, instituts et centres de formation nationaux, sans oublier les nombreuses institutions étrangères en provenance des continents africain, européen et nord-américain.

Organisé par l’agence de communication spécialisée dans la formation et le marketing RH The Graduate, et NetBeOpen, plateforme spécialisée dans les Solutions de gestion pour les établissements de formation, cet important rendez-vous réunira également, l’Ecole hôtelière Glion & Les Roches qui est l’un des établissements les plus cotés au monde, l’université centrale de Tunis et l’université libre de Tunis, le Groupement d’Universités d’Etats Russes «RACUS» qui est en charge de 21 universités et la Near East University de Chypre, autre établissement de renom.

Il y aura également, sur le plan international, Education First (EF) et SA Study Abroad qui proposent des programmes d’études universitaires dans plusieurs pays, des séjours linguistiques et des échanges culturels

Ainsi, de par la diversité et le nombre d’organismes exposants, algériens et étrangers, publics et privés, les deux Salons tenus en simultané proposent une multitude de formules adaptées à des besoins pointus, et constituent surtout une occasion de découvertes, parfois décisives pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter.

The GraduateFair, bénéficie du soutien de l’Association Nationale des Parents d’Elèves (ANPE), qui tiendra un espace d’exposition et animera une conférence portant sur l’orientation en marge du Salon.

Pour plus d’informations, les bacheliers pourront se référer au lien : http://etudiant-algerien.com/journees-inscriptions-alger/

et la page facebook : Salon de l'Etudiant Algérien - The GraduateFair.

Mohamed Mendaci