Clôture de l’année Universitaire à Sétif et El Eulma : Enseignement de qualité et recherche utile

Avec près de 12.000 diplômés, la clôture de l’année universitaire 2017-2018 à Sétif a été marquée par la sortie de la première promotion de professeurs de l’enseignement primaire formés à l’école supérieure Messaoud-Zeghar d’El Eulma et autant de licenciés, détenteurs de masters ou de doctorats au niveau des deux universités Ferhat-Abbas Sétif 1 et Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2. Ces promotions coïncidant avec la célébration du 56e anniversaire de la fête de l’Indépendance en présence du wali, Nacer Maskri, de la communauté universitaire et des autorités civiles et militaires attestent des investissements consentis par l’Etat dans cette wilaya qui comptait un centre universitaire de 250 étudiants en 1978.

Des acquis que ne manqueront pas de mettre en exergue les premiers responsables de ces institutions dans une wilaya qui aura connu de remarquables avancées aux plans de l’infrastructure et des effectifs, avec plus de 60.000 étudiants, de l’équipement et de l’ encadrement, hissant par la même le volet de la recherche scientifique au rang qu’elle mérite de par l’impact qu’elle produit notamment sur le développement et son rayonnement sur la dynamique que connaît cette wilaya. Abdelkrim Djenane, recteur de l’université Ferhat-Abbas ne manquera pas de mettre l’accent sur ce volet en soulignant que l’année 2017-2018 est considérée, selon l’évaluation faite par le conseil scientifique de cette université, comme étant la meilleure de ces quatre dernières années, marquée par une stabilité totale qui a permis la réalisation de toutes les activités selon le programme préétabli. Il remerciera les enseignants, le personnel administratif et de soutien ainsi que les étudiants et les organisations syndicales qui ont fait de la sérénité et de la stabilité de cet établissement le premier principe de fonctionnement et de gouvernance, avec un enseignement de qualité tourné vers une recherche utile. Un état d’esprit et une volonté commune qui ont permis à cette université-mère de réaliser dans son projet d’établissement, notamment au titre du plan d’action 2018-2022, des résultats significatifs dans le domaine de l’ouverture de l’université sur son environnement socioéconomique, de la formation et de la pédagogie ainsi que la post-graduation et la recherche scientifique. «Une stratégie dictée par le besoin impératif de rapprocher nos laboratoires de recherche du monde de l’économie.» Il a souligné dans ce contexte que cette université d’avant-garde abrite cette année 12 projets à impact socioéconomique et 7 équipes mixtes à côté de 77 projets de recherche pour la formation universitaire, sachant par ailleurs que 15 chercheurs de cette même université ont pris part cette année au Salon national des produits de la recherche.

F. Zoghbi