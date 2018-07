Annaba/ONEM : Le Chef de l’Etat sollicité à briguer un 5e mandat

Le secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM), M’barek Khalfa, a réitéré, hier, à partir de Annaba, le soutien inconditionnel de son organisation au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. S’exprimant en marge d’une conférence régionale qui a regroupé les représentants de l’organisation de l’ONEM issus de 16 wilayas de l’Est du pays, au palais de la culture, Mohamed-Boudiaf. D’emblée, il a souligné : «Nous sommes tous et nous resterons fidèles à notre histoire. Et nous sommes fiers de soutenir le moudjahid et Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, pour les bienfaits qu’il a réalisés pour notre cher pays et pour le respect des symboles de la révolution du 1er Novembre 1954. A cet effet, nous sollicitons le Président de la République de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2019 a fin de briguer un 5e mandat dans la perspective de poursuivre sa mission».

Devant une forte assistance, M’barek Khalfa, a lancé un appel aux jeunes et à toutes les organisations pour préserver la paix et la stabilité du pays en s’inspirant de la révolution du 1er novembre 1954. M’barek Khalfa, a également appelé à la préservation de l’unité de l’ONEM et de la famille révolutionnaire.

Les membres du secrétariat national de l’Organisation des enfants de moudjahidine ainsi que ceux des représentants des wilayas de l’Est ont été honorés à l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire de la fête l’Indépendance et de la Jeunesse.

Des rencontres similaires auront lieu prochainement à Tlemcen, Alger et Biskra, selon le secrétaire de wilaya de l’organisation des enfants de moudjahidine d’Annaba, Nacer Benali.

B. G.