Présidentielles 2019 : L'ANR soutient le Président Bouteflika

La liste des formations politiques appelant le Orésident de la République à briguer un 5e mandat s’allonge.

La dernière en date n’est autre que l’ANR qui invite M. Abdelaziz Bouteflika à poursuivre son œuvre. S’exprimant, hier, lors d’un point presse qu’il a animé au siège du parti, sis à Bouchaoui (Alger), le Secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine a apporté son soutien «inconditionnel» et «indéfectible» au Chef de l’Etat.

«C’est une décision souveraine qui a été prise à l’unanimité par le Conseil national du parti. Nous appelons le président à être candidat pour le bien de l’Algérie. Nous voulons la continuité et la stabilité», a-t-il expliqué. M. Belkacem Sahli considère que notre pays est appelé à relever de nombreux défis, qu’ils soient sécuritaire, politiques ou économique et social. «Il s’agit de l’urgence de préserver les acquis arrachés sous l’ère de Bouteflika, notamment le retour de la paix et la stabilité après des années de feu et du sang, d’approfondir les réformes politiques, initiées en 2011, et de consolider l’Etat de droit et enfin de diversifier l’économie nationale», a –t-il indiqué, estimant que le bilan du président est «positif». «A l’ANR, nous croyons dur comme fer qu’il est l’homme qu’il faut pour notre pays. Expérimenté, diplomate et très au fait des mutations qui s’opèrent dans le monde, M. Bouteflika incarne à nos yeux le dirigeant qui peut amener l’Algérie à bon port. Le bilan des réalisations parle pour lui», a-t-il ajouté, annonçant dans la foulée la création par son parti de la commission nationale de préparation des élections présidentielles. Ce sera, a-t-il précisé, au mois de septembre prochain et ça va coïncider avec la tenue de l’université de l’été de l’ANR. «Ce sera une belle opportunité pour discuter du fonctionnement de cette commission et des démarches à entreprendre», précisera M. Sahli qui fait part également de l’intention de l’ANR de lancer une initiative politique pour la stabilité et les réformes. «Toutes les formations qui adhèrent au programme de Bouteflika y sont conviées. Ce sera un espace démocratique d’échange, de débat et de dialogue», a-t-il expliqué, assurant que sa formation est «ouverte» au dialogue avec tous les partis politiques pour peu qu’il y ait respect de la légitimité de nos institutions. «Hormis la volonté populaire, rien ne peut empêcher le président d’être réélu.

Le dernier mot doit revenir au peuple», a-t-il rappelé avant d’appeler les partis politiques à faire des prochaines présidentielles une occasion pour «mettre en valeur» les programmes et les idées loin des insultes et autres comportements qui sont en porte faux avec la démocratie. «Nous refusons catégoriquement à ce qu’on remette en cause la légitimité de nos institutions, élues par la volonté populaire. Nul ne peut s’ériger ou s’autoproclamer en donneur de leçons», a déclaré à ce sujet M. Sahli.

