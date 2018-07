Dans la lucarne : Mondial et civisme

Le Mondial russe qui réunit les équipes les mieux cotées sur le plan du football de la planète est parvenu à nous régaler. Chaque match que Dieu fait apporte son lot de surprises, mais aussi de beau jeu. On ne peut pas dire qu’on se lasse de les regarder aussi bien en étant sur place ou bien par tube cathodique interposé. On ne voit que ce qui peut donner du plaisir aux fans de tous ces pays, mais aussi ceux qui aiment d’une façon normale le football, sport le plus populaire par excellence. Là, on peut dire qu’ils étaient bien servis depuis que ce Mondial s’est emmanché le 14 juin dernier par le match inaugural entre la Russie et l’Arabie saoudite (5 à 0). Depuis, on n’entend pas qu’un pays ou des fans se sont plaints de quoi que ce soit. On ne fait que plaisanter et donner tout ce que l’on a pour soutenir les leurs. Pour ceux qui n’en ont pas d’équipe nationale comme nos supporters, on ne manque pas de brandir l’emblème national pour montrer à tous qu’on méritait amplement d’y être. Malheureusement, à cause des «fossoyeurs» du football algérien qui ont tout «cassé» en chamboulant tout aussi bien sur le plan administratif que technique, on était un peu contraint de «passer à la trappe». Car si vous ne travaillez pas, c’est un peu la sentence que nous avions connue. Personne ne vous fera de cadeau. Nous avons vu comment les Allemands ont fait la révérence un peu plus tôt. C'est-à-dire dès le premier tour. Ce qui ne leur était pas arrivé depuis belle lurette. En jouant avec suffisance, on subit les contre-coups de la progression des autres. C’est aussi le cas de l’Argentine de Messi ou du Portugal de Cristiano. Le haut niveau, et a fortiori le Mondial, ne pardonne pas. Il est impitoyable pour ceux qui se croient au-dessus du lot sans faire d’effort. Neymar n’a pas tort de dire qu’il faut maintenant «souffrir». Il avait une idée sur la résistance des Mexicains qui ont lutté avec acharnement avant de tomber sur deux «banderilles meurtrières». Il faut dire que les férus de «balle-ronde» sont gavés de beau jeu. Ils sont en un mot au firmament. Ce qui l’est encore plus, c’est un peu le civisme qu’on est en train de constater sur les différents stades de football de Russie. D’ailleurs, il faudra relever que tous les stades sont magnifiques comme s’il s’agit d’une «toile de peinture» faite à la main, tellement les sportifs, les spectateurs ne manquent de rien. Ils sont tout simplement ravis par tout ce qu’ils voient devant leurs yeux écarquillés devant tant de merveilles. Ce qui a vraiment étonné tout le monde, c’est un peu la propreté des stades juste après la fin d’un match de football. Ce qui fait que les gens restent un peu stoïques face au travail que les «préposés» chargés de la propreté du stade peuvent effectuer. Ce qui a accentué les dires des uns et des autres est lié au fait que ce sont les supporters eux-mêmes qui lavent et enlèvent tous les détritus à la fin des matches. C’est vrai que les supporters de certains pays avaient effectué cette opération de propreté des travées des stades, mais selon certains et notamment notre ami Tahar, ce sont les Sénégalais qui avaient commencé à faire, les premiers, cette opération de civisme. C’était un geste qui avait fait «tache d’huile», puisque même les supporters nippons ont fait la même chose et ce malgré l’élimination de leur équipe in extremis devant la Belgique dans les derniers instants du temps additionnel. Malgré la grande déception et la frustration qui avaient suivi la sortie de leur équipe aux huitièmes de finale de ce Mondial, ils sont restés dignes jusqu’au bout. C’est cela la sportivité qui coïncide aussi avec propreté. Un Mondial propre n’est pas une vue de l’esprit dans cette coupe du monde 2018 organisée parfaitement bien par la Russie. On redemande !

Hamid Gharbi