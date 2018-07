Gabi (Atlético Madrid) à Al Sadd Qatari

Le capitaine de l'Atlético Madrid Gabi, 34 ans, formé chez les Colchoneros, a annoncé son départ pour le club qatari d'Al Sadd. «C'est (la décision) la plus difficile de ma carrière», a dit le milieu de terrain, ému, lors d'une conférence de presse organisée au stade Metropolitano de l'Atléti à Madrid. Gabriel Fernandez, connu sous son surnom de Gabi, a été formé par l'Atlético où il a débuté avec l'équipe première en 2004 avant d'y faire l'essentiel de sa carrière. Hormis l'Atlético, il a également évolué à Getafe et au Real Saragosse. Dans le club qatari d'Al Sadd, où il a signé pour deux saisons, Gabi retrouvera son compatriote Xavi Hernandez, ancien milieu du FC Barcelone et de la Roja qui y évolue depuis 2015, où évolue également le buteur algérien Bagdad Bounedjah.