Volley, Ligue des nations : La Pologne éliminée, le Brésil en demie

Les Polonais, qui ont aligné une équipe rajeunie après leur sacre mondial de 2015, ont été éliminés de la Ligue des nations de volley-ball en concédant leur 2e défaite, 3-0 devant les Etats-Unis, à Lille, le Brésil écrasant la Serbie 3 à 0 pour aller en demi-finales. La Pologne, battue mercredi par la Russie (3-1), est donc la première équipe à quitter la Ligue des nations 2018, organisée au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, stade de l'équipe de Lille de football. La Pologne s'est inclinée 28-26, 25-17 et 25-18 devant les Américains. Le Brésil, battu 3 à 2 mercredi par la France, tenante du titre et pays-hôte, a parfaitement récupéré de sa débauche d'énergie au cours d'un match conclu par un tie-break très tendu, les Français ayant été encouragés par plus de 8.000 spectateurs acquis à leur cause. La Serbie n'a fait illusion que lors du deuxième set avant de s'écrouler 25-16, 28-26 et 25-19 devant une Seleçao triomphante grâce notamment à un Lucas Saatkamp étincelant. Vexés par leur défaite de la veille, les champions olympiques en titre, pourtant privés de Mauricio blessé, ont pu compter sur l'efficacité de Wallace (16 pts), Mauricio (9) ou encore Douglas (9). Lucas a aussi signé une performance de choix en marquant 8 de ses 15 points en contre. La France devait tenter, hier, tentera la Serbie afin de prendre la première place du groupe B et aller en demi-finales. Dans le groupe A, Américains et Russes, déjà qualifiés, s'affronteront pour la première place de la poule.