AS Radieuse : Finale des tournois de proximité : Les jeunes d’Ouargla à l’honneur

C’est avec des milliers de jeunes d’Ouargla, que la Radieuse a partagé leur joie à travers la finale d’un grand tournoi de proximité organisé par les comités de quartiers de la capitale des oasis.

Les communes d’Ouargla et de Hassi-Messaoud, ainsi que les quartiers d’Aïn-Beïda et Bouarfa ont eu l’honneur de recevoir les coupes, les médailles et les cadeaux de la part du wali d’Ouargla, Djelaoui Abdelkader, accompagné par les anciennes vedettes du football algérien, Belloumi, Megharia, Hadj-Adlane, Meçabih, Benchiha, Foussi, Zerrouki, Drioueche et l’arbitre Hansal Mohamed, qui ont animé un match de gala, dans la soirée, malgré une température caniculaire qui a dépassé les 53 degrés dans la journée, comme le vit toute la région depuis plusieurs jours.

Signalons que cette fête du sport de proximité s’est déroulée dans une grande ambiance de joie et de fête, surtout que les jeunes Ouarglis ne s’attendaient pas à cette visite inattendue de la Radieuse qu’ils ont salué chaleureusement et ovationnée.

Il est certain que les 80 terrains de sport de proximité réalisés à travers la wilaya et dont bénéficie toute la jeunesse, ont un aspect positif aussi bien sur le plan sportif que social.

Et comme la solidarité de la Radieuse n’est pas un vain mot, la délégation dirigée par Chafi Kada, s’est rendue à l’hôpital de la ville où elle a rendu une visite de soutien moral aux malades cancéreux, enfants et adultes.

Chafi Kada dira, au terme de cette visite, que «nous venons de voir que l’expérience qu’a acquise la Radieuse durant 20 ans dans la mise sur pied et le déroulement d’évènements sportifs de proximité est en train d’être appliquée par les jeunes de Ouargla. Je les remercie pour leur accueil très chaleureux et je souhaite aux jeunes talents que nous avons découverts, sur différents stades de la ville, d’avoir un avenir radieux. Et soyez surs que ce ne sera pas notre dernier déplacement et que la Radieuse répondra présente à toute sollicitation».