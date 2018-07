CRB : Bougherara et Chaouchi résilient leur contrat

La situation ne s’arrange toujours pas au CRB, où la stabilité manque affreusement durant cette période cruciale.

Deux entraîneurs sont déjà partis, alors que la reprise des entraînements n’a toujours pas été fixée. En effet, dans un revirement de situation inattendu, Lyamine Bougherara a fait savoir qu’il renonçait à sa venue au Chabab.

L’ancien coach du CABBA qui est venu succéder à Azzedine Aït Djoudi, démis de ses fonctions après moins de deux semaines de «travail», a démissionné lui aussi ce jeudi. Le technicien a expliqué qu’il n’a pas «trouvé les conditions sur lesquelles je me suis entendu avec les dirigeants, lors des négociations. On s’était entendu sur un bon nombre de choses, et je constate avec regrets que des engagements n’ont pas été tenus. Je préfère par conséquent me retirer maintenant, plutôt que plus tard», a déclaré Bougherara. Dans la foulée, la direction du CRB, alertée par la volte-face de l’entraîneur, a renoué le contact avec Cherif El-Ouezzani. Ce dernier, qui figurait dans une petite liste d’entraîneurs à contacter, serait en principe sur le point de s’engager. Déjà d’accord initialement pour relever le défi, l’ancien coach de l’USMBA devrait donc rebondir sur le banc du Chabab, la saison prochaine. Outre volte-face, celle du gardien de but, Faouzi Chaouchi, qui a demandé officiellement à résilier son contrat. Les dirigeants ont annoncé qu’ils faciliteront la tâche à l’ancien mouloudéen, qui devrait, lui, s’engager avec le CABBA. Pour pallier ce départ inattendu, le CRB est en négociations avec le gardien de but de l’USMBA, Atmane Toual. Un accord devrait être trouvé sous peu.

Amar B.