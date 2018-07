Malgré leur élimination : Les colombiens accueillis en héros

Une marée jaune, bleue et rouge de milliers de supporters a accueilli en héros le retour au pays de Radamel Falcao et de la sélection de Colombie, jeudi, à Bogota, 48 heures après leur élimination en 8e de finale du Mondial-2018. "Cet accueil dépasse toutes nos attentes même si nous n'avons pas pu aller plus loin dans cette Coupe du monde. Mais nous sommes très enthousiastes et ce groupe de joueurs a donné jusqu'à sa dernière goutte de sueur", s'est exclamé Falcao, à la vue des milliers de personnes descendant dans la rue pour souhaiter la bienvenue aux Cafeteros. "Nous reviendrons plus forts", a ensuite lancé à la foule l'attaquant de Monaco d'une voix empreinte d'émotion sous les vivats et les applaudissements des supporters. Un convoi de véhicules a accompagné la sélection et l'encadrement technique dans les rues de Bogota jusqu'au stade d'El Campin où des milliers d'autres personnes attendaient sur les gradins. Mardi, la Colombie a été éliminée aux tirs au but par l'Angleterre (4-3), les deux équipes n'ayant pas pu se départager après le temps réglementaire et la prolongation (1-1).