Croatie : La génération de Modric peut « dépasser » celle de 1998

La génération croate des Luka Modric et Ivan Rakitic peut "dépasser" celle de 1998 qui avait atteint la demi-finale du Mondial en France, a assuré jeudi Dejan Lovren à deux jours du quart contre la Russie. "Nous respectons la génération 1998. C'est l'équipe croate qui a connu le plus de succès jusqu'à aujourd'hui et ils ont mis la barre tellement haut, que personne n'a pu l'atteindre en 20 ans", a assuré le défenseur de Liverpool. "Mais notre équipe actuelle est très forte, et nous avons une chance de dépasser cette génération", a-t-il poursuivi. En 1998, la Croatie avait battu l'Allemagne 3 à 0, avec un but de Davor Suker, pour atteindre les demi-finales, où elle avait été éliminée par la France et le fameux doublé de Lilian Thuram. Vingt ans plus tard, les "Vatreni" affrontent la Russie à Sotchi pour tenter d'atteindre pour la seconde fois le dernier carré. Convaincants durant la phase de poules, les coéquipiers de Luka Modric ont cependant montré des failles en 8es de finale contre le Danemark. Ils ont dû passer par une éprouvante séance de tirs au but pour finalement s'imposer (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). "C'était les montagnes russes, avec beaucoup de hauts et des bas", se souvient Lovren, qui avait manqué l'Euro-2016. "J'étais très triste d'avoir raté l'Euro-2016 mais j'espère avoir bien fait les choses ces derniers matches, et je suis impatient pour la suite, maintenant."