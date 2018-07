Escrime, Championnat national (sénior/messieurs-dames) : Le MC Alger domine la compétition

Le championnat national d'escrime (sénior/messieurs-dames), qui s'est déroulé jeudi soir à la salle Harcha-Hassan (Alger), a été marqué par la domination du MC d'Alger et un bel exploit des escrimeurs du club Dynamic Alger-Centre.

Les athlètes du MC Alger ont moissonné 4 titres sur un total de 6, tandis que les éléments de Dynamic d'Alger-Centre ont remporté les 2 autres. Pour la spécialité épée (messieurs), le MC d'Alger a remporté le titre, grâce à Akram Bounebi qui a gagné face à son coéquipier, Hamza Kasdi avec (15-12). Quant aux dames (épée), Zeboudj Yousra a arraché le titre face à Hebal Celia (Nadi Olympique Sahel d'Alger) avec un score de (15-12), tandis que l'internationale Abik Bounkab (fleuret) a gagné face à sa coéquipière Elhafaia Amira (15-09). De son côté, Zeboudj Sonia (fleuret) a également eu la médaille d'or face à sa coéquipière Meriem Mebarki (15-09). Les médailles de Dynamic Alger-Centre ont été remportées par l'international, Hamid Sintes (fleuret/épée) qui a gagné face à Virgil Albert de Nadi Oran de (15-10) et Mohamed Benyahia de Association Sidi M'hamed (15-07). S'exprimant en marge de la compétition, l'entraineur du MC Alger, Farid Bennour a déclaré à l'APS, «ça n'a pas été une mince affaire pour nous de remporter tous ces titres, décrochés grâce aux efforts fournis tout au long de la saison par nos athlètes». «Nous n'avons pas le temps pour se reposer, l'heure est pour nos éléments de se concentrer sur les jeux africains de la jeunesse prévus à Alger dans les jours à venir», a-t-il ajouté. Pour sa part, l'entraîneur du Dynamic Alger-Centre, Mohamed Zeref, a indiqué : «Nous avons fait face à un haut niveau de la part des éléments du MC Alger, heureusement pour nous que Sintes a suffisamment d'expérience et a pu décrocher deux titres. Nous avons rencontré des difficultés dans les catégories fleuret (messieurs) et épée (dames). Les résultats obtenus l'ont été grâce au travail entamé depuis le début de la saison.» Le championnat national d'escrime sénior a été précédé les lundi, mardi et mercredi par le championnat national des catégories jeunes (minimes, cadets et juniors). 136 athlètes, dont 56 filles représentant 14 clubs et six ligues de wilayas (Alger, Oran, Chlef, Sidi Belabbès, Sétif et Annaba) ont pris part à ces compétitions.