Grand angle : Le prix de la paix

La recherche d’une solution politique aux guerres et conflits armés qui déstabilisent de nombreuses régions du monde a un prix. Il ne s’agit pas ici d’évoquer les concessions politiques et militaires que les protagonistes doivent faire autour d’une table de négociation. Non, ce coût auquel il est fait référence est pécuniaire. Ce sont les millions de dollars que la communauté internationale, via l’ONU, dépense pour la recherche ou le maintien de la paix dans les zones de conflit en finançant les missions des Casques bleus. Elles sont au nombre de 16 à travers le monde. Protéger les civils, appuyer les processus politiques, soutenir les efforts de stabilisation sont parmi les principales tâches qui leur sont assignées par le Conseil de sécurité qui décide de leur envoi dans un pays en proie à des troubles armés. Mais comme l'ONU ne dispose pas d'armée, les 193 États membres sont invités (mais pas obligés) à fournir sur la base du volontariat et à rémunérer les contingents nécessaires pour chaque opération. Et si la réforme des Casques bleus a été préconisée suite à la série de scandales dans lesquels nombre d’entre eux étaient impliqués, il n’en reste pas moins vrai aussi qu’il n’a jamais été question de remettre en cause l’existence de cette force onusienne. Du moins officiellement. Mais les réductions budgétaires imposées affecteront nécessairement le fonctionnement de ces missions. Et ce sont les quatre missions qui se trouvent en Afrique — Soudan du Sud, République démocratique du Congo, Mali et Centrafrique — qui seront le plus impactées et qui «vont devoir se serrer la ceinture un peu plus que les autres». L’explication fournie est que «depuis deux ou trois ans, les États membres pratiquent le réalisme» quand il s'agit de budgéter les opérations de paix. Un réalisme qui fait fi des demandes des experts financiers qui, eux, souhaitaient une révision à la hausse des budgets. Une demande qui conforte les avis de certains diplomates qui estiment que certaines diminutions ne sont à réaliser «ni trop vite, ni trop tôt», au risque de relancer des exactions contre des civils et mettre en péril les processus de paix lancés au prix de plusieurs mois ou années de pourparlers politiques. «Le monde a besoin d'une ONU disciplinée, efficace, qui puisse rendre des comptes et qui soit axée sur les résultats», a souligné l'ambassadrice américaine Nikki Haley. Mais, en fait, c’est une ONU domestiquée, au seul service des puissants qui est voulue.

Nadia K.