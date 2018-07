Guerre commerciale entre Pékin et Washington : Le choc des titans

«Les États-Unis ont violé les règles de l'OMC et lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour.» Comme il fallait s’y attendre, entre Washington et le reste du monde, rien ne sera plus comme avant. «L’Amérique d’abord», slogan cher à Donald Trump, risque d’être source de tracas pour une économie américaine pas tout à fait remise de la crise financière mondiale. En tournant le dos à ses alliés de l’Europe, le Président américain a fait le vide autour de lui.

Les taxes appliquées sur l’acier européen au nom d’un protectionnisme banni dans le nouvel environnement économique imposé par la mondialisation, Washington s’est mis en porte-à-faux des sacrosaintes règles de l’OMC. Hier, c’est un nouveau chapitre qui vient de s’ouvrir dans ce bras de fer économique. Pékin et Washington ont entamé une guerre commerciale partis pour durer dans le temps. Après l'application de taxes douanières américaines sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises, la Chine a décidé de faire valoir le principe de réciprocité qualifiée de «nécessaire riposte». Ces taxes de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. «Les États-Unis ont violé les règles de l'OMC et lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour», a déclaré le ministère chinois du Commerce, dans un communiqué. «La Chine a promis de ne pas tirer la première, mais pour défendre les intérêts fondamentaux du pays et de sa population, elle est contrainte à une nécessaire riposte», a indiqué le ministère chinois. Sans préciser la nature des produits qui seront soumis à des taxes, Pékin avait auparavant promis de rendre coup pour coup à Washington.

Un pugilat qui ira au-delà du gong final. Les taxes chinoises devraient affecter des produits agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois, le secteur automobile ou encore des produits de la mer. Côté chinois, le discours est sans bavure : «On ne cédera pas à la menace ni au chantage.» Au total, ce sont 50 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles qui seront affectées par les mesures américaines destinées à compenser ce que l'administration Trump considère être le «vol» de propriété intellectuelle et de technologies. Le second lot de taxes sur 16 milliards d'importations chinoises, qui fait pour l'heure l'objet d'un examen supplémentaire de la part du représentant au Commerce (USTR), entrera prochainement en vigueur, a indiqué M. Trump, évoquant «dans deux semaines». Pékin prévoit aussi de frapper un total de 50 milliards de dollars d'importations américaines. Les deux premières puissances économiques du monde ne devraient pas en rester là, puisque M. Trump a demandé à Robert Lighthizer, représentant au Commerce américain, «d'identifier 200 milliards de dollars de biens chinois en vue de taxes supplémentaires de 10%». Et le Président américain s'est dit prêt à taxer 200 milliards de dollars de biens additionnels, «si la Chine augmente à nouveau ses tarifs douaniers» en réaction. Ces mesures pourraient donc porter à 450 milliards la valeur des produits chinois taxés, soit la grande majorité des importations venues du géant asiatique (505,6 milliards de dollars en 2017). Il va sans dire qu’une telle confrontation entre les deux premières puissances économiques mondiales laissera, à coup sûr, des stigmates sur une économie mondiale qui émerge à peine après le choc financier. Le volet investissement serait le premier à en pâtir. Les entreprises américaines ont d'ores et déjà indiqué à la Banque centrale américaine (Fed), qu'elles en ressentaient déjà l'impact, avec une hausse des prix, ainsi que «la réduction ou le report de projets de dépenses d'investissement, en raison des incertitudes entourant la politique commerciale». Des craintes qui hanteront longtemps les opérateurs mondiaux, tant que les bouleversements voulus par le Président Trump se feront à sens unique.

M. T.