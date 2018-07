Lourdes condamnations des militants du Hirak : marche populaire demain

Une marche populaire est prévue, demain à Casablanca, à l’appel du mouvement «Hirak du Rif», pour dénoncer les lourdes peines infligées aux 53 militants de la contestation rifaine par la chambre criminelle près la cour d’appel de Casablanca, et réclamer la libération immédiate pour ces détenus politiques. À trois jours de l’organisation de cette marche, les leaders du Hirak du Rif emprisonnés ont lancé un appel à «la participation massive dans la manifestation du 8 juillet à Casablanca, et ils ont demandé à organiser une autre marche à Rabat le 15 juillet sous le slogan de «Tous pour la libération des prisonniers et la levée du siège imposé au Rif».

De son côté, le «comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak du Rif» de Casablanca a appelé à «l’union nationale autour de la défense des condamnés et à former un front commun pour exiger la libération de l’ensemble des prisonniers politiques rifains». Un sit-in s’est tenu devant le centre pénitentiaire d’Oukacha, mercredi, avec la participation des familles et proches, de quelques avocats de la défense et des enfants des détenus. L’occasion pour ces derniers de réclamer la remise en liberté des militants incarcérés et de revenir sur leur situation. Les détenus rifains poursuivent, selon leurs proches, la grève de la faim xentamée depuis lundi dernier, et refusent toujours de faire appel de leur condamnation du 26 juin dernier, pour le motif qu’ils n’ont «aucun espoir dans un procès équitable».



La politique répressive comme seule réponse



La politique répressive du makhzen traduit l’inquiétude des autorités marocaines face aux mouvements de protestation qui gagnent en maturité, a estimé jeudi le chercheur Brahim Oumansour, relevant un "net recul" des droits de l’homme et des libertés dans ce pays. "La politique répressive du Makhzen traduit l’inquiétude des autorités face à ce genre de mouvement (comme celui du Hirak) qui fait preuve de maturité politique et recourt à de nouvelles formes de mobilisations, facilitées par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, très efficaces", a précisé cet universitaire dans une interview publiée sur le site de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Face aux revendications populaires, qui pointent du doigt les carences de l’État marocain dans la gestion politique, sociale et économique dans la région du Rif, le gouvernement "semble avoir du mal à trouver des solutions durables pour redresser la situation du royaume", a-t-il estimé, soulignant que les condamnations "disproportionnées" des meneurs du mouvement Hirak "risquent d’attiser les tensions et de susciter plus de solidarité en déplaçant la mobilisation vers d’autres villes et d’autres régions". Pour lui, le Maroc vit une situation politique et sociale "des plus instables", indiquant qu’il peine à améliorer les conditions socio-économiques des Marocains.

"Malgré les réformes structurelles, politiques et économiques, visant à moderniser le pays et à booster la croissance économique, le Maroc peine à atteindre un niveau de développement capable d'améliorer les conditions socio-économiques des Marocains et d'absorber le nombre croissant de candidats sur le marché du travail", a-t-il expliqué, ajoutant que la redistribution "clientéliste" des richesses et des marchés "accentue les inégalités sociales.