Villes occupées du Sahara Occidental : Davantage d’importance à la situation des droits de l’Homme

Les ambassadeurs de 16 pays des cinq continents ont appelé jeudi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la nécessité d'accorder davantage d'importance à la situation des droits de l'homme dans les villes occupées du Sahara occidental.

Les diplomates ont également mis en avant la nécessité de soutenir le rapport du Secrétaire général de l'ONU qui a constaté la situation des sahraouis dans les camps de réfugiés et dans la partie occupée suite à l'absence d'une solution à la question du Sahara Occidental garantissant à son peuple le droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes pertinentes. Les ambassadeurs ont ajouté dans une intervention lue en leurs noms par l'ambassadrice de l'Afrique du Sud auprès du Conseil, lors d'une plénière consacrée au débat autour du dixième point de l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme, que le rapport 2018 du SG de l'ONU a abordé les cas de torture et de répression dont sont victimes des civils sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental, particulièrement les défenseurs des droits de l'homme. L'ambassadrice de l'Afrique du Sud auprès du Conseil a conclu son intervention en réitérant, au nom des seize pays, son appel en direction des bureaux du Commissariat pour coopérer avec le SG de l'ONU à travers l'envoi de délégations techniques au Sahara Occidental conformément à la teneur du rapport soumis par le Haut commissaire aux droits de l'homme lors des travaux de la 38e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenu le mois dernier.



Élargissement de l’accord UE -Maroc : une ONG dénonce les « tromperies » de la Commission européenne



L’ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) a alerté jeudi sur les arrangements apportés par la Commission européenne à l’accord commercial UE - Maroc incluant les territoires occupés du Sahara occidental, indiquant que la Commission tente de tromper des États membres au sujet du processus de consultation initié, pour se «conformer» à l’arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) de décembre 2016 qui avait rejeté l’inclusion du Sahara occidental dans l’accord d’association UE-Maroc. «La Commission européenne tente de faire passer un nouvel accord commercial avec le Maroc pour le territoire du Sahara occidental, au mépris de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE de 2016», a tenu à dénoncer l’ONG, dans un communiqué diffusé jeudi soir sur son site internet, précisant que les États membres devraient voter sur les arrangements commerciaux en question, le 11 juillet prochain. Selon la même source, la Commission européenne avait envoyé, le 11 juin dernier, un projet d’amendement aux protocoles commerciaux UE - Maroc aux États membres de l’UE et au Parlement européen, pour approbation. La proposition vise, a précisé le communiqué, à étendre la portée de l’accord commercial UE - Maroc au Sahara occidental occupé, et ce de manière à contourner l’arrêt de la Cour de justice européenne. L’arrêt en question datant de décembre 2016 stipulait qu’aucun accord de commerce ou d’association UE - Maroc ne peut être appliqué au Sahara occidental, sauf avec le consentement du peuple du territoire sahraoui, qui revendique, souligne le texte, à ce jour son droit à l’autodétermination, comme le prévoient les résolutions et les textes des Nations unies. Western Sahara Resource Watch a ajouté que la proposition d’amendement de la Commission était accompagnée d’un document de travail visant à justifier l’inclusion du territoire non autonome du Sahara occidental dans un accord commercial avec le Maroc.