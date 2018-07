Festival Diwane de Béchar : Noujoum Saoura remporte le premier prix

La troupe Noujoum Saoura de Béchar a remporté le premier prix du 11efestival national culturel de la musique et danse Diwane, dont les manifestations ont été clôturées jeudi tard dans la soirée en présence de plus de 2.000 spectateurs au stade 18-Fevrier à Béchar. Le jury de cette 11e édition a classé aux deuxième et troisième places les troupes de Ahl Diwane et El Houda du Diwane, représentantes respectivement des wilayas de Béchar et de Tlemcen. Les trois lauréats participeront au prochain festival international de la musique et danse Diwane à Alger. La cérémonie de remise des trophées à ces troupes a été marquée par une représentation artistique animée tout au long de la soirée par le célèbre groupe de musique et chants patrimoniaux, Ouled Hadja Maghnia, de la ville éponyme, en présence de représentants des autorités locales. «Pour cette édition, à laquelle ont pris part en compétition 7 troupes des wilayas de Mascara, Sidi Bel-Abbès, Oran, Ghardaïa, Tindouf et Béchar (2), a été enregistrée l’apparition d’une nouvelle génération de musiciens Diwane, d’où l’assurance de la continuité des traditions musicales et chorégraphiques du genre Diwane», ont indiqué plusieurs chercheurs en patrimoine culturel, participant à cette édition. «Le festival a accordé sa priorité aux jeunes groupes en leur ouvrant la scène du festival pour qu’ils puissent mettre en évidence leur création», a signalé Ammari Hamdane, commissaire du festival.