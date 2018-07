Kader Japonais met le feu au Casif : Jusqu’à l’aurore

Au grand bonheur de ses admirateurs se comptant par milliers, la star de la chanson raï, Kader Japonais, a mis le feu au public, lors d’une soirée qu’il a animée, mercredi soir au Casif, et ce à l’occasion de la commémoration de la 56e anniversaire de la fête de célébration de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Au rendez-vous, était l’ambiance conviviale qui s’est poursuivie jusqu'aux aurores. Il faut dire que ce même public n'a cessé de réclamer son passage sur scène, depuis le début de la soirée, scandant en chœur «Djibouna Kader Japonais, Kader Japonais», pour faire son apparition sur scène… Quelques minutes plus tard, la vedette du raï salue, à bras ouverts, son public sous les projecteurs de la scène. De sa voix croqueuse et son sourire charmeur, Kader Japonais était visiblement ému par le public qui reprenait en chœur les chansons de son dernier album Hykayate… «Bonsoir, me revoilà ! Quel plaisir de vous revoir… vous m’aviez manqué», a déclaré Kader à son public. Kader Japonais a présenté une rétrospective de sa carrière, déjà riche, depuis ses débuts, jusqu'à son succès le plus récent, devant un public fort nombreux, composé de jeunes et de familles, en présence d’autres artistes venus assister à ce concert. «Je suis content d’être ici… et de me retrouver parmi mes fans», dit Kader Japonais qui vient de sortir un nouvel album, El Holm. Grand par son nom artistique, ce jeune chanteur, aimé par les jeunes, a interprété, pour la grande joie de ces derniers, Nti sbabi, Andi aâmri mi amoré, Mama mia, Djablak rabi, Had el âam nadjbad rohi, Ma mamya, Neg’od wahdi je m’en fous, Ntya rohi we ana rebi ydjibli et Djorhi ma bra ; il a en outre interprété la fameuse chanson du feuilleton El Khawa, intitulée Ahki ya zaman, et la chanson Nesmah we ma nensach, qu’il a interprétée avec la star marocaine Zina Daouda. Faisant plaisir à son public qui n’a pas cessé de danser dès les premières notes, Kader a, ensuite, enchaîné avec d’autres titres de son nouveau répertoire, tout en créant une ambiance festive faisant ainsi le bonheur d’une foule en délire. Charmés et pour immortaliser ces instants, les fans se prenaient en selfi, même si c’est de loin, ou enregistraient Kader en vidéo. Organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), cette soirée a été animée, par ailleurs, par Youba Adjrad; qui a ouvert la soirée avec des titres de différents styles musicaux, variant entre le kabyle, le marocain et le chaoui, ainsi que la chanson raï, interprétant Twahachtak ana, Diroulha la’âqal, Choufi bentak ma daret fya, Ain el karma. Souhila Ben Lachehab, qui a succédé Youba sur la scène du Casif, a interprété Aïcha, de Cheb Khaled, Tlata zahoua, Tlat deqates, Bladi hya el djazair, Mazal mazal et Lik ma nwalich, avant de céder sa place à Kader Japonais. L’ONCI lance son programme d’été, à l’occasion de la fête de célébration de l’Indépendance et de la Jeunesse, qui est parti sur de bons rails. Loin d’être une manifestation «élitiste», ce programme d’été, qui demeure une manifestation culturelle par excellence, étend ses activités artistiques au grand public à travers le territoire national et propose une programmation spéciale destinée à l’ensemble de la population et axée sur des expressions artistiques qui touchent quasiment à tous les goûts. Comme à l’accoutumée, le Festival de Fès programme aux mélomanes et mordus de la musique, une panoplie de spectacles et concerts à des prix symboliques, animés par une brochette d’artistes, dans le cadre de son organisation.

Sihem Oubraham