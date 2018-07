Concert du groupe El Dey au palais de la culture : Les jeunes célèbrent la fête de l’indépendance

Pour fêter le cinquante-sixième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, de jeunes Algérois ont fêté l’événement comme il se doit, jeudi soir, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, avec comme tête d’affiche le groupe El Dey.

Le groupe a conquis le nombreux public en créant une ambiance des plus chaleureuses. Tout d’abord, la qualité sonore des musiciens, qui, tout au long du spectacle, ont réussi d’excellentes performances avec différents types de guitare, des percussions et des instruments à vent. Les chansons interprétées par Samir Merabet sont toutes une ode à l’amour et à la liberté. Le titre phare de la formation, Maria, longuement ovationné par le public mélomane, demeure le plus grand succès du groupe. Cette chanson raconte l’histoire d’une jeune Algérois qui voit la disparition de ses chimères, le mariage avec une Espagnole. Samir Merabet enchaîne avec Babour Elouh, avant de rendre hommage aux femmes algéroises, avec le titre Ya bnat El- Bahdja. Et pour se mettre dans l’ambiance de la célébration de la fête de l’indépendance, El Dey a interprété la magnifique chanson Ana Djazaïri, un titre qui démontre la fierté et l’honneur des jeunes musiciens envers la patrie, avec de belles paroles poétiques et une douce mélodie, mais aussi Ma nweliche le lour (je ne reviens pas en arrière), une chanson engagée qui traduit la détermination du jeune Algérien à défendre sa dignité. Assister à un concert du groupe El Dey, c’est effectuer un long périple musical à la découverte de plusieurs cultures.

L’un des moments forts du concert a été l’interprétation du titre La ilaha illalah. Ce titre d’anthologie de la musique gnaouie est une très belle reprise du titre éponyme, de Youcef Boukela.

Questionné au sujet de ses projets d’été, Samir Merabet a déclaré que sa troupe représenterait l’Algérie à deux festivals, en Tunisie, à la fin de ce mois, le festival du jazz de Tabarka, ainsi que le festival international de Douga. Le groupe prépare également une grande surprise pour ses fans, un single suivi d’un vidéo clip, qui illustrerait, sans l’ombre d’un doute, la beauté et la diversité de notre patrimoine.

Faisant partie de la nouvelle génération de musiciens ayant fait sensation à partir de 2011, le groupe El Dey est une formation musicale mature qui confirme son professionnalisme et son talent. Ses membres, au nombre de neuf, avec quelques collaborateurs, sont tous virtuoses. Ils sont ancrés dans le patrimoine culturel algérien, tout en maîtrisant plusieurs registres musicaux en s’inspirant de plusieurs tendances musicales universelles.

On peut basculer du chaâbi au flamenco, du gnaoui au jazz, du pop à l’algérois, le tout, dans un verbe prononcé en arabe dialectal, mélodieux et compréhensible pour tout les Algériens.

Kader Bentounes