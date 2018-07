M. Abderrahmane Mebtoul, expert international, à propos du ciblage des subventions : « Une Chambre nationale de compensation indépendante est nécessaire »

La politique des subventions ne doit en aucun cas se tromper de cible. C'est le constat établi par le Pr. Mebtoul, dans une analyse dont une copie nous a été transmise. Appelant également à l'amélioration de la gouvernance, l'universitaire dira que «l'instauration d'une chambre nationale de compensation indépendante, devrait permettre des subventions ciblées, par un système de péréquation intrasocioprofessionnelle et interrégionale».

Plus explicite, il souligne que «cette proposition est techniquement impossible sans un système d'information fiable en temps réel» et «(…) sans quantifier la sphère informelle qui permet des consolidations de revenus». Sur sa lancée, le Pr. Mebtoul indique que l'objectif de mettre en place une politique cohérente des subventions «suppose un large débat et une concertation politique, sociale et économique». Tout récemment, le ministre des Finances n'a pas écarté la possibilité de revoir le système de subventions des produits de première nécessité. «Il est clair que cela ne peut pas continuer comme ça, pour une simple équité sociale. Il n'est pas normal qu'un simple citoyen ne puisse pas profiter, parfois, de la subvention par rapport à quelqu'un qui perçoit un salaire plus important», a déclaré Abderrahmane Raouya, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale.

Affirmant que son département mène actuellement des études sur l'actuelle politique de subventions à travers une commission de mise en place qui travaille en collaboration avec la Banque mondiale, le ministre a expliqué que ces études montrent que les ménages à bas revenus profitent des subventions allouées aux produits de base (huile, sucre...) à hauteur de 7% du montant global de la subvention, alors que les personnes a fort revenu en bénéficient avec le double de ce pourcentage.

N'écartant pas l'ouverture d'un «débat national» avant toute révision des subventions, le ministre a évoqué une éventuelle révision des subventions destinées à l'énergie à partir de 2019 «si, bien évidemment, on sera prêt à le faire». De son côté, le ministère du Commerce avait préconisé, dans le cadre d'un système de subvention ciblée, l'utilisation d'un moyen de payement assurant à la fois la

traçabilité et la sécurité, tel le chèque, au bénéfice des ménages concernés. Sur les moyens d'identification des familles nécessiteuses qui bénéficieront des subventions ciblées, Mohamed Benmeradi précisait que le fichier national des personnes physiques nécessiteuses et destinataires de cette subvention, sera élaboré avec la collaboration essentiellement du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et des Directions de l'Action sociale des wilayas (DAS).

Fouad Irnatene