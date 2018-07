Une mission d’affaires indienne du 8 au 10 juillet à Alger : Explorer les opportunités de partenariat

Liées par des relations politiques très distinguées, les deux nations partagent des visions rapprochées sur les principales questions internationales. L’Algérie et l’Inde n’ont cessé d’œuvrer pour ramener leur partenariat économique au niveau d’excellence qui caractérise leurs rapports diplomatiques.

Un objectif retenu par les hautes autorités des deux pays, dans le cadre de la nouvelle vision économique adoptée par le gouvernement algérien. Dans ce cadre, une délégation d'hommes d'affaires indiens séjournera, dans notre pays, du 08 au 10 juillet prochains.

La mission est composée d'une dizaine d'entreprises activant dans les secteurs, alimentaires et agricoles (import-export), plastiques et composites, métallurgie (fer et acier), TIC, télécom, machinisme agricole, énergie, infrastructures et construction. En marge de l’évènement, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, en collaboration avec l'ambassade d'Inde à Alger, une rencontre d'affaires regroupant les entreprises algériennes avec leurs homologues indiennes, le dimanche 08 juillet, à l'hôtel El-Aurassi. Le programme de la rencontre prévoit également la tenue d'une séance plénière suivie de rencontres d'affaires directes (BtoB) algéro-indiennes.

En fait, le développement de la coopération économique algéro-indienne, le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux, ainsi que la création de partenariats gagnant-gagnant, sont des objectifs ciblés par les deux parties qui ambitionnent d’optimiser les opportunités d’affaires et d’investissements, notamment en Algérie, qui a mis en place toute une stratégie censée concourir à l’attrait des IDE. Dans ce sens, l’Inde qui est présente sur le marché algérien à travers 56 sociétés, publiques et privées, exprime un intérêt pour des joint-ventures mixtes, une option retenue dans le sillage de la nouvelle politique industrielle du pays. Au chapitre des échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Inde, ceux-ci ont progressé de 55 millions de dollars en 2001 à 3,33 milliards de dollars en 2011. Ce volume a enregistré une baisse constante, entre 2013 et 2016, passant de 2,2 milliards dollars en 2013 à 1,4 milliard de dollars en 2016, soit un recul de 35%. En 2017, les échanges ont atteint 1,846 milliard de dollars en raison, principalement, de la chute des prix du pétrole et des exportations d’hydrocarbures algériens vers l'Inde, mais aussi du fait des diverses mesures prises par l'Algérie pour réduire les importations. Selon les statistiques de l’ambassade de l’Inde à Alger, les exportations de l'Inde vers l'Algérie s'élevaient à 0,920 milliard de dollars, en 2017, alors que ses importations en provenance de l'Algérie s'établissaient à 0,861 milliard de dollars.

D. Akila