Alimentation en eau potable : Les agglomérations mieux desservies

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, mercredi dans la wilaya d’El Tarf, que la mise en service du dédoublement de la conduite Mexa-H'nichet «améliorera l'alimentation en eau potable dans les wilayas d'El Tarf et Annaba». S'exprimant en marge de la mise en service de cette conduite, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence, le ministre a souligné que cet investissement de 2,9 milliards de dinars, sur une distance de 22 kilomètres, permettra l'approvisionnement en eau de 13 communes de la wilaya, à l'image d'El Kala, El Tarf, Boutheldja, Lac des Oiseaux, Sidi Kaci, Kebouda, El Chatt, Ben M'Hidi, Besbes, Dréan, en sus d'une partie de la wilaya d'Annaba et du complexe sidérurgique El Hadjar. En plus de cet apport en eau potable appelé à desservir les localités frontalières d'El Ayoune et Ramel Souk, ainsi que les communes situées le long de la RN 44, ce nouvel acquis couvrira également la zone sud-ouest de la wilaya, principalement Dréan et Besbes. Les efforts de l'Etat en matière d'AEP ont porté, a-t-on indiqué, sur une série d’opérations de réhabilitation de 27 forages sur un total de 40 équipements, destinés à améliorer la desserte des agglomérations et la récupération d'un débit global de 275,5 l/s, soit l'équivalent de 26.000 m3/j ainsi que les travaux de réhabilitation du champ captant de Boutheldja qui permettra de récupérer 25.000 m3/jour. Les conditions climatiques favorisées par une bonne pluviométrie ont également contribué, a-t-on soutenu, à l'amélioration de remplissage du barrage de Cheffia qui est passé, de 12 millions m3, l'été dernier, à 90 millions m3 cette année.

Lors de sa visite dans la wilaya d’El Tarf, le ministre a également présidé, dans la soirée, une cérémonie de distribution de 1962 logements entre sociaux et aides à l'habitat rural, dans le cadre de la célébration du double anniversaire l’Indépendance et de la Jeunesse.