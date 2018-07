Wilayas du Sud : Accompagner les projets d’investissement

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, en visite de deux jours dans la wilaya d’El-Oued, a rassuré que l’énergie électrique disponible est susceptible d’accompagner les projets d’investissement industriel et agricole. «La stratégie accompagnant le plan de réalisation des installations électrique et gazière au niveau des wilayas du Sud du pays vise en outre à remédier définitivement aux perturbations dans la distribution électrique, l’ouverture de nouvelles perspectives d’investissement selon les spécificités et besoins des régions», a affirmé le ministre lors de l’inspection d’installations énergétiques.

M. Guitouni a appelé, lors de l’inspection d’un projet de transformateur électrique de 400/200 KVA dans la localité d’El-Foulia (40 km Nord d’El-Oued), les opérateurs économiques à investir, à la faveur de l’aplanissement d’une des grandes contraintes ayant entravé, durant de longues années, le lancement de leurs projets. Présidant une opération de raccordement de 150 foyers de la commune de Miyeh-Ouensa (30 km Ouest d’El-Oued), M. Guitouni a assuré les citoyens de la «disponibilité» de l’électricité, avant d’appeler à ne plus craindre les désagréments de la faiblesse ou des coupures du courant.

Il a souligné, à ce propos, que la couverture en électricité a atteint un taux «très élevé», à la faveur des investissements dans le domaine des installations énergétiques. Le ministre a pris part dans cette wilaya aux festivités commémoratives du 56e anniversaire de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, marquées par la mise en service d’une salle de sport à la «cité 8-Mai» au chef lieu de wilaya, ainsi que le siège du contrôle financier à la «cité 18-Février», avant de donner le coup d’envoi d’une opération d’échanges de jeunes et de présider des cérémonies en l’honneur de familles de moudjahidine et fils de chouhada.

Le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, a présidé aussi avec les autorités locales, dans la soirée de mercredi, une cérémonie de remise symbolique de titres d’attribution de 1.856 unités d’habitat de différentes formules.