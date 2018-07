Santé de proximité : Réduire la surcharge des services

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé mercredi à Alger, la mise en place d'un réseau national de prise en charge des femmes enceintes de manière à réduire la surcharge que connaissent les services de maternité, notamment en période d'été. Intervenant lors de l'inauguration de plusieurs structures de santé de proximité, en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre a précisé qu'un réseau national de prise en charge des femmes enceintes a été mis en place à partir des établissement de santé de proximité jusqu'au service de maternité, et ce en vue de réduire la surcharge qui pèse sur ces services, notamment en été. Après avoir inauguré la clinique «Mère-Enfant» qui relève de l'hôpital de Douera (ouest d'Alger), d'une capacité d'accueil de 150 lits, le ministre de la Santé a indiqué que les directeurs de santé des wilayas oeuvrent à appliquer ce nouveau plan de prise en charge des femmes enceintes, soulignant que l'opération «permettra de recenser le nombre de femmes enceintes au niveau de chaque wilaya, et par conséquent, réduire la pression qui pèse sur les services de maternité notamment durant la période estivale». Le premier responsable du secteur a salué par ailleurs les efforts déployés par le corps médical et paramédical dans les services de maternité et les établissements hospitaliers, vu que, a-t-il dit, nombre de cas de grossesse peuvent être porteurs d'autres maladies, ce qui nécessite «le renforcement de ces services par des ressources humaines en vue de protéger la santé de la mère et de l'enfant». D'autre part, M. Hasbellaoui a appelé les présidents des conseils scientifiques au niveau de l'établissement hospitalier universitaire de Douera à donner leurs propositions à l'effet d'oeuvrer à développer les services de cet établissement et lui accorder «la place qui lui sied», mettant l'accent, dans ce sens, sur l'impératif de développer le service des brulés, le seule au niveau national qui prend en charge les brulés adultes.

À cette occasion, le ministre a présidé l'ouverture d'une nouvelle polyclinique à la commune de Baba Hassen et une salle de soins à Ouled Chebel ainsi que l'inauguration du pavillon de chirurgie pédiatrique relevant de l'établissement hospitalier Nefissa Hamoud (ex-Parnet). Il a affirmé, à cet effet, que «toutes ses structures contribueront à assurer de meilleurs soins aux citoyens». Par ailleurs, le ministre de la Santé a fait savoir que le ministère oeuvre à créer un pôle de santé au niveau de toutes les wilayas, à travers lequel, a-t-il dit, «les citoyens peuvent bénéficier de tous les soins nécessaires dans de bonnes conditions pour le travail du staff médical et paramédical».