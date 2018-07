Poste et télécommunications : Large plan de recrutement

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a honoré, en cette fin de semaine, les étudiants algériens et africains majors de master, des Instituts de poste et des télécommunications et des technologies de l’information.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. Les étudiants de l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication (INPTIC) d'Alger et de l'Institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (INTTIC) d'Oran, qui se sont distingués lors de leur parcours universitaires, ont reçu un hommage à la hauteur de leurs performances scientifiques. Ainsi la ministre de la Poste, a félicité, lors de cette cérémonie, l'ensemble des étudiants algériens et africains «qui ont réussi avec brio les examens de fin de cycle», tout en les appelant à contribuer à la construction et à l'édification de leurs pays respectifs. La reconnaissance du mérite de ces étudiants est exprimée dans la déclaration de Mme Feraoun, qui a annoncé à cette occasion, que les étudiants algériens de ces deux instituts ayant obtenu leur master et ingéniorat en 2018 «seront recrutés au niveau des différentes entreprises relevant du secteur». Une bonne nouvelle également pour les 1.500 jeunes issus de la formation professionnelle, qui ont passé leur stage pratique au niveau des entreprises publiques relevant de la Poste et des TIC, qui auront eux aussi l’occasion de rejoindre les différents entreprises, selon la ministre de la Poste qui parle d’un «large plan de recrutement en partenariat avec des centres de formation professionnelle répartis sur le territoire national». Ce recrutement concerne les jeunes formés dans des domaines techniques comme le développement et la maintenance réseau. Ceux-ci se verront proposer des contrats dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM).

Dans un autre contexte, des prix ont été décernés aux gagnants de la marche des facteurs qui s'est déroulée mercredi matin entre le bureau de poste de Zéralda et le village des artistes. Les premiers prix ont été octroyés aux facteurs Halima Cherabrab de Chlef (catégorie femme), à Imad Bouras de Jijel (catégorie sénior) et Ahmed Sekat de Tébessa (catégorie vétéran). Des sommes de 120.000 DA pour le premier lauréat de chaque catégorie, 100.000 DA pour le deuxième et 80.000 DA pour le troisième ont été distribuées. La «factrice» lauréate a reçu son prix sous un tonnerre d'applaudissements en signe d'encouragement à l'intégration des femmes dans ce métier, jadis réservé aux femmes. Pour le directeur d'Algérie Poste,

«cette manifestation traduit la forte présence de la femme algérienne sur le marché du travail». La célébration de la fête de recouvrement de l’Indépendance de notre pays n’a pas été omise par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et le ministre des moudjahidine qui, pour marquer l’événement, ont précédé à l’émission de trois timbres postaux à l'effigie des résistants populaires durant la colonisation française. «L'oblitération de ces trois timbres postaux s'inscrit dans le cadre de la célébration du

56e anniversaire de la fête de l’indépendance de l’Algérie», a-t-on

indiqué auprès d'Algérie Poste.

Soulignons que la consécration des étudiants majors traduit bien l’intérêt des pouvoirs publics de faire avancer le secteur des nouvelles technologies de la communication, en vue de hisser le pays au rang

des nations avancées.

Tahar Kaidi