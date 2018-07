L’habitat rural a la cote à Adrar

Un quota de 578 logements de type public-locatif a été attribué dans la soirée de mercredi à leur bénéficiaire, lors d’une cérémonie, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa. Entrant dans le cadre de la célébration de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, cette attribution de logements a concerné la commune de Bouda et toutes celles relevant des daïras de Fenoughil et Cherouine.