100 logements sociaux à BÉchar

Une opération d'attribution de 100 logements sociaux locatifs au chef-lieu de la commune de Kenadza (18 km de Béchar) a été organisée, dans le cadre de la célébration jeudi de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Le wali de Béchar, Tewfik Dziri, avait préalablement procédé à l'inauguration d'une polyclinique au chef-lieu de la commune de Taghit (97 km au sud de Béchar), réalisée et équipée pour un montant de plus de 100 millions DA, dans le but de renforcer la prise en charge des malades dans cette collectivité de plus de 8.000 habitants. Une bibliothèque communale dotée d'un fonds de lecture de plus de 3.000 titres, toutes domaines de savoir confondus, a été également ouverte au public, au titre des efforts de promotion et de développement de la lecture publique et l’accès à la culture.