85 logements publics locatifs à El-Aouana

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a présidé, jeudi à Jijel, la cérémonie de remise des clés de 85 logements publics locatifs (LPL) dans la localité de Tinizar, dans la commune d’El-Aouana (Jijel). L’opération s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant la distribution de 56.000 logements de différentes formules, à travers le pays, à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Selon les services de la wilaya, 2.142 logements, à savoir 1.249 LPL et 893 aides au logement rural, ont été attribués depuis le début de l’année en cours. La ministre devait également présider au cours de sa visite une cérémonie de distribution de 177 attestations d’attribution d’aides au logement rural. Au début de sa visite, Mme Eddalia s’est rendue au cimetière des martyrs, où elle s’est recueillie à la mémoire des chouhada, avant d’assister à la levée du drapeau national et de déposer une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative.

La ministre poursuit sa visite en se rendant au chef-lieu de wilaya pour inaugurer un centre de loisirs scientifiques et honorer des moudjahidine et des familles de gardes communaux et d’autodéfense victimes du terrorisme.