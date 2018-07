Tizi Ouzou : Au bonheur des bénéficiaires

L’inauguration de plusieurs infrastructures a été effectuée par le wali à partir de la commune du chef-lieu, où il a procédé à la mise en service de deux aires de jeux aux cités 200 villas et 600 logements, et à l’inauguration d’un monument des martyrs au village Bouhinoune. Le wali a également mis en service un tronçon de 2 km de la pénétrante autoroutière (section RN12-rocade sud) à hauteur du nouveau stade de Tizi Ouzou pour rallier la rocade nord. Lors de cette mise en service, le wali a rappelé l’importance de ce projet structurant pour le développement de la wilaya, insistant sur la nécessité d’augmenter la cadence des travaux. À Mechtras, le premier responsable de l’exécutif a inauguré le nouveau siège de l’APC et procédé à la mise en service d’un château d’eau de 1000 m3 au quartier Thansawth, et au lancement des travaux de revêtement. À Boghni, il a mis en service l’extension du siège de l’APC et d’une distribution publique de gaz pour 110 foyers au village Iaâvejlilène. Au programme de ces festivités commémoratives de la journée d’indépendance nationale, a figuré aussi l’inauguration du nouveau siège de l’APC d’Assi Youcef, d’une bibliothèque communale et d’une salle de soins au village Voudjana dans la même commune.

Le wali a annoncé que le centre anticancéreux de la ville de Draâ Ben Khedda et le téléphérique de Tizi Ouzou seront opérationnels dans quelques mois. Concernant le gaz naturel, il a indiqué que l’objectif de la wilaya pour 2019 est le raccordement de 40.000 foyers. La veille, le wali avait présidé à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri la cérémonie de remise des décisions d’attribution de 1.000 aides à l’habitat rural et de 180 logements sociaux participatifs.

Bel.Adrar