Sétif : Profonde satisfaction

Ce 56e anniversaire, qui a été marqué par la remise de 1.183 logements de différents segments à travers la wilaya, constituait le moment propice pour le wali Nacer Maskri, de donner le coup d’envoi pour la remise avant la fin de l’année, d’un programme de 12.545 logements.

La remise symbolique de clefs, entamée la veille déjà à la maison de la Culture Houari-Boumediène, atteste de l’envergure d’un tel programme qui n’est pas sans se traduire par un profond sentiment de satisfaction au sein des populations, de tous ces bénéficiaires, à l’instar de Behamdi Tayeb, ce père de famille qui recevait les clefs de son logements social après 10 ans d’attente.

Par ailleurs, la clôture solennelle de l’année universitaire au niveau des deux universités et de l’École supérieure des professeurs de l’enseignement donnait à cet événement sa juste dimension, avec la sortie de prés de 12.000 diplômés, au moment ou l’investissement privé gagne du terrain, avec la pose de la première pierre d’un village touristique d’un montant de 200 milliards de centimes, avec la création de près de 500 emplois, dont 450 directs.

L’inauguration du siège de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, celle du service de biométrie à l’annexe administrative Harbouche -Miloud, troisième du genre, en attendant la mise en service de deux autres à Sétif, l’aménagement et le revêtement de grands boulevards de la ville, la baptisation de l’hôpital mère et enfant de Bel Air au nom du Dr Bouatoura Derradji et la visite au moudjahid Guelati Larbi, ainsi qu’un journée gratuite sur le tramway, sont autant d’autres points a avoir marqué ce programme.

F. Zoghbi