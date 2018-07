Sidi Bel-Abbes : Les affectations attribuées

Un vibrant hommage a été rendu à la génération de Novembre pour ses sacrifices et son sens du devoir, et interpeler les jeunes pour s’inspirer de ses valeurs et assurer la pérennité de son message. Des projections de films évoquant l’engagement de cette génération ont permis de rappeler la lutte de jeunes lycéens qui ont abandonné leurs études pour rejoindre le maquis. Des visites ont été rendues en signe de reconnaissance à quelques artisans de la Révolution. Autant d’enseignements à l’effet d’évaluer un parcours et de renouveler un engagement pour consolider l’indépendance et conforter une souveraineté. Activités scientifiques, culturelles et sportives, le programme revêtait un caractère de globalité pour situer les efforts consentis dans tous les domaines. La valorisation des ressources humaines est aussi au cœur des priorités dans l’action de l’État et la cérémonie organisée à la maison de la Culture Kateb-Yacine, à l’occasion de la sortie de la promotion de 400 médecins en est certainement l’illustration pour rappeler cet effort consenti en direction de l’éducation, la formation et de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, il a été procédé à la distribution de 192 logements sociaux participatifs et de 44 décisions d’attribution d’aide à l’habitat rural, et au coup d’envoi du Plan Bleu, sans compter le lancement d’une campagne de collecte de sang.

A. Bellaha