Mascara : Répondre aux attentes des ménages

La wilaya a célébré le 56e anniversaire l’indépendance, avec cette forte volonté de construire une économie compétitive et diversifiée qui puisse garantir la pérennité du développement et la politique de justice sociale afin de répondre aux attentes de la population, et notamment la jeunesse. Plusieurs activités figuraient au programme, parmi lesquelles la distribution de plus de 1.302 logements LPL et aides à l’habitat rural, la pose de la première pierre d’un lycée à Sig, plusieurs baptisations de structures aux noms de chouhada et moudjahidine de la région, comme cela a été le cas du célibatorium de la police au nom du chahid Belaid Kada et la visite aux moudjahidine et moudjahidate encore en vie, ainsi que la mise en service du réseau de distribution de gaz à 800 foyers à Hacine. Au niveau politique, le pluralisme est une réalité et la liberté d’opinion et d’expression se déploie chaque jour, au niveau des partis, du mouvement associatif ou des médias.

A. Ghomchi