Constantine : Les citoyens en liesse

La commémoration du 56e anniversaire de la fête de l’Indépendance a été caractérisée par une grande opération de distribution de logements, la troisième depuis le début de l’année.

Mercredi, les autorités locales civiles et militaires, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, ont assisté à la cérémonie de clôture de l’année universitaire au niveau de l’université des sciences islamiques Émir Abdelkader, avant de se rendre à la nouvelle ville Ali-Mendjeli (commune du Khroub), afin de procéder à la mise en service d’un bureau de poste à l’unité de voisinage 20, ainsi qu’au lancement des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel à l’extension Ouest de ladite unité. Lors de cette même étape, l’unité de voisinage 1 a été baptisée du nom de la jeune martyre Ourida Meddad. Dans la soirée, le wali a présidé, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, la cérémonie de distribution de 1.587 logements (1.052 pour les citoyens du Khroub et 535 pour ceux de Constantine) et de 300 aides au logement rural. Dans son allocution, Abdessamie Saïdoun a rappelé les efforts consentis par les pouvoirs publics en la matière, d’autant plus que Constantine a bénéficié dans une grande mesure des différents programmes élaborés dans le cadre de la politique du Président de la République. Par ailleurs, une parade populaire a été organisée au centre-ville, avec notamment des démonstrations de fantasia. Jeudi matin, une délégation des autorités s’est rendue au cimetière des chouhada du 7e Kilomètre, sur la route d’Aïn Smara, et a procédé à la lecture de la Fatiha, à la levée des couleurs et au dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des Martyrs. Par la suite, le wali a inauguré le parc urbain du Bardo, lequel est partiellement ouvert au public depuis hier, et comprend, entre autres, un jardin botanique, une forêt récréative et des terrains de détente. Au niveau de la maison de la Culture Malek-Haddad, la délégation a visité une exposition sur les réalisations des 20 dernières années dans les différents secteurs, avant d’honorer des membres de la famille révolutionnaire, de la garde communale, ainsi que des sportifs. Enfin, les autorités se sont rendues au domicile du moudjahid Youssef Khellasi.

Issam B.