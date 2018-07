Annaba : Ambiance festive

Les clés de 140 logements promotionnels publics (LPP) ont été remises, mercredi soir à Annaba, à leur bénéficiaire, à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse. La cérémonie de remise des clés a été présidée par le wali, Mohamed Salamani, au siège de la wilaya, en présence des autorités locales et militaires, et des élus locaux, ainsi que des cadres du secteur de l’Hhabitat, dans une ambiance exceptionnelle après de longues années d’attente. Ce quota de logements de type LPP a été réalisé dans le chef-lieu de wilaya et scindé en trois lots. Le premier lot comprenant 72 unités a été réalisé au niveau du site la Colline rose, tandis que le second composé de 48 autres unités a été édifié dans la cité Dorban et le troisième lot de 20 logements a été construit au niveau de la cité Rym. Intervenant à l’occasion, le wali a déclaré qu’un programme de plus de 10.000 logements tous segments confondus sera distribué d’ici la fin de l’année en cours, y compris 7.000 unités de type LPL de la commune du chef-lieu Annaba. Selon le wali, ce quota de 7.000 logements publics locatifs destinés aux habitants de la commune d’Annaba sera attribué dans les prochains jours, une fois l’opération d’assainissement est totalement finalisée, a-t-il expliqué, précisant que d’ici la fin du mois de décembre prochain, on atteindra la distribution de plus de 12.000 logements tous segments confondus à l’échelle de la wilaya. Pour rappel, en application du programme du Chef de l’État visant l’éradication de l’habitat précaire, la métropole Annaba a enregistré la réalisation de quatre pôles urbains. Il s’agit d’El-Kalitoussa (Berrahal), Draâ Errich (Oued Aneb), Aïn Djebarra et El-Gantra (Sidi Amar). Par ailleurs, la wilaya d’Annaba a bénéficié d’un programme de plus de 76.000 logements toutes formules confondues depuis l’année 1999. Ce sont des chiffres que la métropole Annaba n’a jamais atteint depuis l’accession à l’indépendance du pays.

B. Guetmi