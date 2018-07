Plusieurs communes concernées : Résorber l’habitat précaire

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a présidé, dans la soirée de mercredi, une cérémonie de distribution de 1962 logements sociaux locatifs (LPL) et d’aides à l'habitat rural dans la wilaya d’El-Tarf. Dans une ambiance particulière, le ministre, accompagné des autorités locales, civiles et militaires, et de nombreuses familles, a remis les clés de 980 LPL répartis à travers les communes d’El -Kala (144), Dréan (488), Bouhadjar (218) et à Echatt (160), dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP). Selon les explications fournies sur place, cette opération a ciblé les agglomérations relevant de la commune d’Echatt, El-Kous, Khalout-Mohamed et Khemiri-Ali. Parallèlement à cette opération, le ministre a également remis 982 décisions d’aide à l’habitat rural réparties sur 20 communes de la wilaya d’El-Tarf. Cette opération sera suivie d’une autre, portant sur la distribution de 340 logements, le 20 août 2018, dans 3 communes, Besbes, Aïn Kerma et Bouteldja, ainsi qu’un total de 2.399 unités, à l’occasion de fêtes religieuses et nationales. La distribution des 1.962 logements, tenue au niveau de la place de l'indépendance de la ville d’El- Tarf, a été marquée par une soirée artistique animée par le chanteur Abdallah Menaï, qui a présenté un bouquet de ses chansons les plus connues, qui ont charmé le public, composé de nombreuses familles.