Béjaia : Des aides de 700.000 DA

À l’instar des autres wilayas du pays, et dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l’indépendance et fête de la jeunesse, la wilaya Béjaïa a organisé, mercredi dans la soirée à la salle des congrès de la wilaya, une cérémonie de distribution des clefs de 757 logements, dont 217 logements participatifs locatifs pour les communes d’El-Kseur et Beni Maouche, et 500 décisions d’aide à l’habitat rural (FONAL) d’un montant de 700.000 DA par bénéficiaire, et ce dans le cadre de l’opération nationale de distribution des logements initiée par le ministère de l’Habitat, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Cette cérémonie, présidée par le wali par intérim accompagné du président de l’APW, des autorités de la wilaya, des présidents des APC, a été un moment très fort empreint de joie pour les nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas caché leur joie et remercié les autorités de la wilaya pour cette louable initiative qui s’inscrit dans le programme du Président de la République et qui coïncide avec la fête de l’indépendance de l’Algérie. Un programme de festivités, riche et varié, a été tracé par la wilaya, en collaboration avec les directions de la jeunesse et des sports, la culture et l’organisation des moudjahidine. Hier, les autorités de la wilaya se sont rassemblées au sanctuaire des Martyrs, où il a été procédé à la levée des couleurs nationales, suivie du dépôt de gerbes de fleurs au carré des Chouhada, de la lecture de la Fatiha et de l’intervention du secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine. Un défilé de différentes catégories de jeunes et des Scouts musulmans algériens a sillonné la principale artère de la rue de la Liberté et de l’ALN, pour s’immobiliser sur la placette de la direction de la jeunesse et des sports, où des exhibitions sportives ont été présentées au public. Au Centre hospitalo-universitaire Khellil-Amrane, qui vient de se doter d’un nouveau service, à savoir la cardiologie interventionnelle, le wali a inauguré cette nouvelle structure baptisée au nom du chahid Allou M’hend. Ce service contient une salle de cathétérisme avec exploration hémodynamique dotée d’équipements de pointe, une salle d’ECG Holter et une salle d’exploration électro-physiologique et pacemaker. «Le service vient essentiellement pour répondre à un besoin vital dicté par la transition épidémiologique, d’où les affections cardiovasculaires représentent 95% des urgences médicales nécessitant un geste salvateur du praticien cardiologue. La cardiologie interventionnelle permet de réduire les risques de mort subite des affections dites cardio-vasculaires.» La bibliothèque principale de la lecture publique a été baptisée au nom du chahid Tahar Amirouchène.

En marge de ces festivités, les autorités de la wilaya ont honoré le commandant Amira Bouaouina, commandant de la deuxième Région de la Wilaya III historique, ainsi que les vainqueurs des concours culturels, religieux et sportifs, et les lauréats des différents examens de fin d’année pour les trois paliers scolaires. 120 veuves de chahid des daïras de Béjaïa et de Tichy ont été honorées en cette occasion. À Chemini, un bureau de poste, un poste avancé d’intervention de la Protection civile, une salle omnisports et un groupe scolaire ont été inaugurés par les responsables de la wilaya.

