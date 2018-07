Bordj Bou-Arréridj : L’orientation sociale de l’Etat

Les festivités organisées pour célébrer le 56e anniversaire de l’indépendance ont été marquées, dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, par la distribution de 1.546 logements. Mme Houda-Faraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, qui a présidé la cérémonie de distribution, a rappelé l’orientation sociale de l’État algérien qui travaille grâce au programme du Président de la République à satisfaire les besoins essentiels de la population, que ce soit pour la santé, l’éducation ou l’habitat. Le Président de la République, a-t-elle indiqué, a inscrit la lutte contre la crise dont souffre beaucoup de citoyens en tête des priorités, pour assurer la stabilité sociale et assurer les conditions nécessaires d’une vie digne pour le peuple algérien. Les différents programmes inscrits dans ce domaine, comme ceux dont a bénéficié la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, sont la traduction de cette préoccupation majeure, a-t-elle noté. Justement, la wilaya, qui a connu une autre opération similaire à la vielle de l’Aïd, avec la distribution de 1.890 logements, a vu la remise des clés à 1.546 bénéficiaires dans différents types de logement. Dans ce programme, nous avons noté la distribution de 475 logements sociaux locatifs pour 4 communes, 500 aides rurales pour 6 autres, 400 unités AADL pour Ras El-Oued, 141 logements promotionnels à Bordj Bou-Arréridj et 30 LSP à Sidi Mebarek. Les habitants qui ont eu droit à ces logements n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction pour cette initiative. Ils ont tenu à remercier le Président de la République pour sa sollicitude à leur égard.Le wali, M. Salah Affani, qui rappelé la décision du Chef de l’État d’exploiter les fêtes nationales et religieuses pour apporter la joie aux citoyens, avec des opérations de distribution de logements, a annoncé l’attribution d’un programme important dans ce domaine, à l’occasion de la Journée du moudjahid, le 20 août prochain. Notons que la wilaya a bénéficié, depuis 1999, d’un programme considérable en matière d’habitat qui dépasse 94.000 unités. Le plus important est sans conteste l’habitat rural, avec 37.000 unités. Ce qui montre l’intérêt accordé par le Président de la République pour ce monde qui a donné beaucoup pour la libération du pays et qui a souffert d’un dénuement certain. Le social locatif, qui rappelle le souci du Chef de l’État pour les plus démunis, vient après avec 31.600 unités. La majorité de ce programme a été livrée et attribuée. Ce qui n’a pas manqué d’améliorer les conditions de vie des milliers des citoyens de la wilaya.

F. D.