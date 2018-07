Oran : Un effort exceptionnel

Les festivités commémoratives du 56e double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse ont été marquées, cette année, par la distribution de 2.000 logements toutes formules confondues, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, à la salle des conférences de la mosquée Ibn-Badis.

Dans une courte allocution prononcée à l’occasion, M. Abdelghani Zaâlane a mis en exergue l’effort exceptionnel et les investissements publics colossaux consentis par l’État pour régler la crise du logement. Il a précisé, à ce propos, que ce qui a été réalisé en Algérie dans le secteur de l’Habitat est sans pareil dans le monde, et ce, ajoute-t-il, grâce au programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, basé sur la solidarité sociale, aussi grâce à sa vision perspicace et sa clairvoyance. Dans le même sillage, le responsable a souligné la grande avancée et le développement que connaît la wilaya d’Oran dans l’ensemble des secteurs, en particulier celui des travaux publics et les transports, et qui promet un avenir meilleur, assure le responsable.

Il a ajouté que le gouvernement est parfaitement conscient des défis et des grands rendrez-vous auxquels se prépare la wilaya, en l’occurrence les jeux Méditerranéens-2021. Pour sa part, le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, a fait savoir que plus de 5.300 logements toutes formules confondues ont été distribués depuis le début de l’année, précisant que l’opération va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, pour atteindre 20.000 unités. Les 2.000 logements distribués avant-hier soir sont répartis sur plusieurs formules, à savoir 590 «LPL» à Béthioua ert Oued Tlélat, 440 «LPL» au pôle urbain Belgaïd au profit des détenteurs de décisions de pré-affectation, 348 «LPA» à Bir El-Djir, en plus de 622 subvention directe au profit de 622 bénéficiaires de l’habitat rural. Par ailleurs, et concernant les festivités commémoratives du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse à Oran, elles ont été marquées par le traditionnel défilé qui a vu, cette année, la participation de plus de 8.000 personnes (4.000 participants du secteur de la culture et 4.000 représentants des ligues sportives relevant du secteur de la Jeunesse et des Sports), ainsi que des associations, des maisons de jeunes, des Scouts musulmans et une trentaine de troupes folkloriques et 50 cavaliers fantasia et une chorale composée de 100 enfants. Dans le volet de l’animation artistique, un grand concert a été donné par la star de la chanson raï, Bilal Moufok, au théâtre de Verdure Hasni-Chakroune, en présence des autorités locales et des milliers de ses fans. En effet, dans la soirée du mercredi à jeudi, les milliers de jeunes et moins jeunes, accompagnés de leurs familles, ont eu assisté au grand concert de Cheb Bilal, organisé par l’Agence des manifestations culturelles relevant de l’Assemblée communale d’Oran. Pendant près de deux heures, la star a gratifié son public des plus belles chansons de son riche répertoire qui illustre plus de vingt ans de carrière.

Amel Saher