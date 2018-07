Améliorer le bien-être des familles : L’état prendra en charge tous les citoyens

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a indiqué mercredi à Saïda que l'Etat prendra en charge les besoins des citoyens en matière de logement, sous toutes ses formules. Présidant l'opération de remise des clefs des logements aux bénéficiaires dans la ville de Saïda au siège de la wilaya et des décisions d'octroi de l'aide de l'Etat pour la réalisation d'un logement rural dans les communes de Ouled Khaled et Ain Lahdjar, le ministre a précisé que la «wilaya de Saïda a bénéficié de différentes formules de logements, aussi bien urbains que ruraux, à l'instar des autres wilayas du pays». «Nous célébrons aujourd'hui deux occasions, celle de l'Indépendance et de la Jeunesse et celle de la remise des clefs des logements, toutes formules confondues, au profit de 50.000 citoyens sur l'ensemble du territoire national», a déclaré M. Djellab. Le premier responsable du secteur, a salué les «efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui jadis a consenti des sacrifices pour l'indépendance du pays et se voit aujourd'hui encore une fois consentir des sacrifices pour le bien être des familles». La cérémonie de remise des clefs qui a eu lieu au siège de la wilaya de Saïda en présence des bénéficiaires a vu la remise des clefs à 484 bénéficiaires de logements location-vente (AADL), en attendant la distribution d'autres logements du même type à la prochaine rentrée sociale. En outre, 453 décisions d'attribution de logements ruraux ont été remis à leurs bénéficiaires à travers les communes de Ouled Khaled et Ain Lahdjar et 700 décisions d'octroi de l'aide de l'Etat pour la réalisation d'un logement rural dans les communes de Ouled Khaled et Sidi Boubkeur. Le wali de Saida, Sif El-Islam Louh a indiqué que «ces programmes de logement dont les citoyens de Saida ont bénéficié seront suivis par d'autres en cours de réalisation dans la ville de Saida dont 400 unités location-vente de l'AADL et 2.224 logements publics qui seront distribués lors de la prochaine rentrée sociale». Le programme des festivités célébrant le 56e anniversaire de la fête nationale de l'Indépendance et de la Jeunesse se poursuivra jeudi et verra l'inauguration de deux nouveaux sièges de la direction du Commerce et du Laboratoire régional de contrôle de la qualité et de répression de la fraude au chef-lieu de wilaya, outre l'inauguration de deux hôpitaux d'une capacité de 60 lits chacun dans les communes de Youb et Hssasna.

Il sera procédé également à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 702 logements de type location-vente de l'AADL et à la réouverture de la Recette principale de la Poste d'Algérie. La délégation officielle se rendra à cette occasion au cimetière des martyrs au chef-lieu de wilaya où le drapeau national sera hissé et la Fatiha du Saint Coran lue à la mémoire des glorieux chouhada de la Révolution. Par ailleurs, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a présidé une cérémonie de distribution de 1962 logements sociaux locatifs (LPL) et d’aides à l'habitat rural dans la wilaya d’El Tarf, dans le cadre de la célébration du double anniversaire de l'indépendance et la jeunesse. Dans une ambiance particulière, le ministre accompagné des autorités locales, civiles et militaires et de nombreuses familles, a remis les clés de 980 LPL répartis à travers les communes d’El Kala (144), Dréan (488), Bouhadjar (218) et à Echatt (160), dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP). Selon les explications fournies sur place, cette opération a ciblé les agglomérations relevant de la commune d’Echatt,

El Kous, khalout Mohamed et khemiri Ali. Parallèlement à cette opération, le ministre a également remis 982 décisions d’aide à l’habitat rural répartis sur 20 communes de la wilaya d’El Tarf. Cette opération sera suivie d’une autre, portant sur la distribution de 340 logements, le 20 août 2018, dans 3 communes, Besbes, Ain Kerma et Bouteldja, ainsi qu’un total de 2399 unités, à l’occasion de fêtes religieuses et nationales.

La distribution des 1962 logements, tenue au niveau de la Place de l'indépendance de la ville d’El Tarf, a été marquée par une soirée artistique animée par le chanteur Abdallah Menai qui a présenté un bouquet de ses chansons les plus connues, qui ont charmé le public, composé de nombreuses familles.