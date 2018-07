Logement, programme présidentiel, 56.000 unités distribuées à travers le pays : Une opération d’envergure

Pour célébrer les 56 années d’une Algérie libre et indépendante, 56.000 logements ont été distribués, jeudi 5 juillet, à travers le territoire national. Une opération d’envergure qui aura fait le bonheur d’au moins 56.000 familles algériennes. Néanmoins, ce chiffre peut paraître modeste, au vu de l’immense ampleur du programme du Président de la République, dont la politique est de faire bénéficier tout Algérien qui a besoin d’être relogé d’un logement décent, disposant de toutes les commodités nécessaires.

Ainsi, après plusieurs d’années d’attente, voilà venu le jour de la délivrance, une délivrance de l’espoir. Le sourire, la joie et la bonne humeur se lisaient sur les visages des familles bénéficiaires de logements flambants neufs, issus de différentes formules inscrites au programme du secteur de l’habitat, notamment le logement social. Un secteur reflétant la politique du gouvernement dont l’objectif principal est l’éradication de l’habitat précaire et d’octroyer un logement à chaque famille ouvrant droit.

Ainsi, plus de 56.000 citoyens se sont vus attribuer depuis mercredi soir leurs nouveaux appartements, toutes formules confondues, à travers les 48 wilayas, et ce, à travers une très importante opération qui intervient en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre des opérations de financement des programmes d'aménagement public des projets finis.

Un événement qui coïncide avec une date grandiose dont le coup d’envoi a été donné par Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville à partir de la wilaya de Médéa ou il annonce que l’année 2018 sera caractérisée par «une autre opération gigantesque de distribution de logements à travers tout le pays».



M. Temmar : « Plus de 50.000 autres logements seront distribués dans les prochains mois. »



En effet, celui-ci annonce que «plus de 50.000 autres logements seront distribués dans les prochains mois. «Je réitère le fait que 2018 sera l’année du logement», indiquera le ministre de l’habitat qui était accompagné dans sa mission, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du ministre chargé des Relations avec le Parlement,

M. Mahdjoub Bedda. À Médéa, l’opération de remise des clefs des nouveaux logements s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale au niveau de la salle de la ville «OMS- Imam Illyés». Deux mille logements, aides rurales et décisions d’affectation de lots de terrain pour lotissements ruraux ont été distribués, lors de cette cérémonie, à des bénéficiaires, citoyens des nombreuses localités de la wilaya de Médéa.

Il est à noter que sur instruction du Président de la République, «30% des quotas de logements distribués sont destinés aux jeunes», a affirmé Abdelwahid Temmar lors de la même occasion en précisant que dans le programme du secteur de l’habitat «un important quota sera également destiné aux habitants des zones rurales dans le but de contribuer au renouveau du monde rural et d’aider à la fixation des habitants de ces régions». Le premier responsable du secteur de l’Habitat a saisi l’occasion devant une salle comble pour saluer les efforts du gouvernement et la cohésion de l’action du gouvernement en matière d’habitat. «Le département de l’habitat et de l’intérieur et des collectivités locales vont travailler ensemble pour mener à bien des opérations similaires à celle d’aujourd’hui», dira-t-il faisant allusion à la troisième opération au cours de laquelle 50.000 autres unités seront distribuées prochainement, conformément aux directives du Président de la République qui a toujours accordé une priorité au secteur de l’Habitat.



M. Bedoui : « Le seuil des trois millions de logements à réaliser a été largement dépassé. »



Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a estimé, dans le même sillage, que le seuil des trois millions de logements a été largement dépassé, tout en réitérant «la volonté et la détermination du gouvernement à œuvrer à la concrétisation du programme du Président de la République et à matérialiser les engagements qu’il a pris devant le peuple». Pour rappel, une opération similaire de distribution des logements et de lotissements comprenant de plus de 50.000 unités, différentes formules, a été organisée le 10 juin dernier. Le secteur de l'Habitat a connu la deuxième plus grande opération de distribution d'habitations et de lotissements sous l'égide du ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, et avec la participation de 12 ministres du gouvernement.

Ce qui est certain, c’est que l'opération se poursuivra régulièrement tout au long de l'année en plusieurs étapes en fonction des fêtes nationales et religieuses avec des importants quotas attribués à chaque fois en coordination avec les ministères de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que de l'Intérieur et des Collectivités locales et le concours des autorités locales.

Il est également utile de rappeler que plus de 3.600.000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, un programme gigantesque d'un coût de 5.788 milliards de DA dont 4.615 milliards consommés.

avec plus de détails, ce sont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30 %), 1.583.000 logements ruraux (38 %), 456.000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11 %), 156.000 logements location-vente «AADL» (6%), 46.000 logements de fonction (1 %), 138.000 logements promotionnels libres (3 %) et 448.000 logements type auto-construction (11 %), qui ont été réalisés, avait déclaré le représentant du gouvernement à l'Assemblée populaire nationale (APN) le 21 juin dernier.

Mohamed Mendaci