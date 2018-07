Éclairage : L’Histoire Revisitée

Le temps d’une commémoration d’un grandiose anniversaire, ayant donné naissance à l’Etat algérien, libéré du joug du colonialisme, la nation, le peuple et ses institutions s’inclinent honorablement devant les sacrifices consentis par nos aïeux qui ont payé de leurs vies l’Indépendance arrachée de haute lutte. Ils ont mis un terme à une longue nuit coloniale, de 132 ans. Ils ont résisté à l’une des machines d’occupation des plus sinistres de son époque. Tueries et massacres en série, avilissement, dépossession des Algériens de ce qu’ils avaient de plus sacré, de la torture aussi effroyable qu’inhumaine, les

«sbires» de la colonisation française n’avaient pas cessé leur répression, sans état d’âme, tout au long de leur présence en Algérie. Ce à quoi les Algériens avaient opposé de farouches résistances successives, des insurrections et des révoltes les unes après les autres, de façon ininterrompue jusqu'au déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre. Celle-ci est définie comme l’un des événements majeurs du siècle dernier, une véritable épopée, reconnue en tant que telle sur le registre de l’histoire universelle où elle est inscrite en lettres d’or. De l’orgueil et de la fierté, c’est ce que suscite aujourd’hui la célébration du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse. Mais pas seulement. Le besoin de mieux promouvoir par l’écriture, chacune des étapes phares qui sont nombreuses à jalonner l’extraordinaire parcours historique ayant conduit à l’Indépendance de l’Algérie, est aussi une urgence de l’heure. «Ecrire l’histoire nationale est la meilleure réponse à donner à ceux qui veulent porter atteinte aux symboles de la Révolution», appuie le ministre des Moudjahidine, M Tayeb Zitouni. Dans un entretien accordé à l’APS, il met l’accent sur la nécessité de «transmettre aux générations de l’indépendance les hauts faits des moudjahidines et le message des chouhada pour une Algérie unie et solidaire». Nonobstant l’excellent travail de préservation de la mémoire jusque-là accompli par son département, le ministre voit juste en plaidant en faveur de la restitution, par le moyen de l’écriture, des nombreuses épopées illustrant notre glorieuse lutte. Pour se convaincre de la pertinence d’une réelle dynamique à insuffler dans le domaine de l’écriture de l’histoire, il suffirait de rappeler ce propos du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui avait déploré, en mai dernier, que le contenu de la mémoire de l’Algérie soit « très faible sur le Net». Il citera même certaines batailles exceptionnelles, à l’exemple de celle de Souk Ahras qui devrait, avait-il dit , être connue du grand public toute comme l’est la bataille de Stalingrad. Disposer en effet d’une matière étoffée des différentes étapes de la Résistance au colonialisme de 1830 à 1962 sert indubitablement à consolider le front algérien autour de la préservation, des acquis nombreux à voir le jour à l’ère de l’Algérie indépendante, plus particulièrement au cours des deux dernières décennies. Mieux connaitre et faire connaitre notre glorieuse histoire pour servir également de précurseur de la pratique démocratique en Algérie et repère devant baliser le chemin pour un avenir meilleur pour l’ensemble des Algériens.

Karim Aoudia