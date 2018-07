Epanouissement de la jeunesse : Spectaculaires avancées

Il est patent que le peuple algérien a vécu plus d’un siècle sous le joug colonial, sans moyen de s’exprimer ou de vivre sous la douceur d’un emblème national, et le 5 juillet 1962 a été la consécration de ce rêve attendu par le peuple. Le sport et autres infrastructures sportifs qui n’avaient pas droit de cité jusque-là ont, dès le recouvrement de l’indépendance du pays, ont connu un certain essor qui a permis aux sportifs algériens de s’adonner à leur sport favori.

C’est vrai que les stades et les disciplines de toutes sortes n’étaient pas au top dans les années 60. Pourtant, il y avait déjà de grands joueurs, de grandes compétences qui excellaient bien avant l’indépendance du pays.

On avait réussi à lancer la FAF, le COA et les différentes fédérations sportives. On avait surtout mis les jalons du championnat national avec le lancement du critérium remporté par l’USM Alger. Toujours est-il, c’était le vrai départ de notre football, surtout qu’on avait comme base de lancement l’équipe FLN. Cette équipe formée d’anciens joueurs algériens qui avaient fait les beaux jours du football français et avaient quitté, comme on le sait, les grands clubs de l’époque comme St Etienne, Monaco, Bordeaux, Nice, Rennes…

Il faut dire que les joueurs de l’équipe du FLN avaient participé à leur façon au développement de cette discipline. Certes, on avait concédé quelques insuccès, mais plus tard, on a vu nos jeunes talents fleurir lors des Jeux méditerranéens de 1975 organisés à Alger. Durant cette période, l’Algérie avait remportée la médaille d’or contre la France sur le score de (3 à 2) après prolongation. Un match qui symbolisait le renouveau du football algérien.

Car de cette équipe nationale, issue de l’équipe militaire dont la plupart des joueurs étaient sous les drapeaux (service national), on avait réussi à monter une solide équipe civile qui avait réussi avec fracas à se qualifier pour la première fois de l’histoire de l’Algérie au Mondial espagnol en 1982. Là aussi, les Algériens avaient excellé en dominant l’Allemagne, truffée de grands joueurs, sur le score de

(2 à 1). Une victoire historique qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. On réussi aussi à nous qualifier pour la deuxième fois consécutive au Mondial mexicain en 1986.

Un acte grandiose montrant que l’Algérie avait énormément œuvrer pour ses enfants. En 1972 l’ouverture du stade «5-Juillet 62 » avec l’organisation d’un tournoi maghrébin avec la participation du club brésilien Palmeiras. Ce fut une grande réussite. Puis, il y eut la salle Harcha qui avait donné un souffle nouveau au handball algérien qui avait dominé l’Afrique, notamment dans les années 80 avec ses cinq championnats d’Afrique d’affilée. Une domination sans partage sous la houlette de Andelaziz Derouaz. Puis, il y eut aussi les stades de Constantine (Chahid Hamlaoui), le 19-Mai 56 à Annaba en 1987.

Les salles de sport ont fleuri comme des champignons. La réception prochaine de grands stades comme celui de Tizi-Ouzou, Oran, Baraki, Douera. D’autres seront lancés aussi à Constantine et Sétif. Il faut dire que le sport algérien post-indépendance a donné énormément en offrant une image fidèle aux efforts fournis pendant ces décennies d’indépendance et de vie sans soumission.

En effet, il ne faudra pas oublier les grandes médailles de Boulmerka (JO de Barcelone en 1982), Moeceli en 1996 à Atlanta, ainsi que le défunt boxeur Soltani et sa médaille d’or, la seule d’un boxeur algérien dans les Jeux Olympiques ; Benida Merah en 200O aux JO de Sydney avec une médaille d’or au 1500 m.

L’Algérie libre a réussi à donner à ses enfants les moyens de s’épanouir et surtout de rivaliser avec les meilleurs sur le plan mondial.

Hamid Gharbi