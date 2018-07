Le secrétaire d’état américain, Mike Pompeo : « Renforcer la coopération »

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré jeudi dernier que les Etats-Unis «appréciaient grandement» leur amitié étroite avec l’Algérie, réaffirmant l’engagement de son pays à promouvoir la coopération bilatérale. «Au nom du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, je transmets mes félicitations pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie», écrit le chef de la diplomatie américaine dans son message de félicitations à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Algérie. «Les Etats-Unis apprécient grandement leur amitié étroite avec l’Algérie et nos pays ont bénéficié de nos efforts pour faire avancer nos intérêts communs en matière de sécurité, de prospérité et de croissance économique», souligne Pompeo dans sa déclaration publiée par le département d’Etat. Et d’ajouter : «Nous avons hâte d’approfondir davantage notre coopération bilatérale et d’élargir les liens étroits entre les peuples américain et algérien». «Alors que vous célébrez cette journée importante, je vous offre mes meilleurs vœux pour l’année prochaine», a-t-il dit.