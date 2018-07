Ecoles des cadets de la nation : Un succès indéniable

Le directeur des ressources humaines à la direction des Écoles des cadets de la nation, le colonel Mohamed Benderra, a fait état de l’ouverture d’un site électronique afin de permettre aux élèves lauréats aux examens de fin des cycles primaire et moyen d’accéder aux Écoles des cadets de la nation. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le colonel Benderra a précisé que ce site, ouvert depuis le 15 juin dernier, permet aux élèves qui ont excellé aux examens de la 5e et du BEM de s’inscrire pour rejoindre ces Écoles sous certaines conditions, notant que l’opération se poursuivra jusqu'au 15 juillet.

Concernant les conditions que les postulants doivent remplir, l’intervenant explique que les moyennes d’accès doivent être égales ou supérieures à 8/10 pour les lauréats du cycle primaire et 12/20 pour ceux du cycle moyen, ainsi que d’autres conditions telles que la nationalité, l’âge et le niveau scolaire. L’officier supérieur a expliqué que la demande croissante d’accès aux écoles des cadets de la nation reflète la place de cette institution dans la société, le rôle important qu'elle joue qui est de garantir une formation adéquate et un niveau d’éducation supérieur.

«Lorsque l’élève rejoint l’école, il ne pense plus qu’à atteindre le meilleur enseignement possible, car tout est disponible ; même le climat général est approprié à cet effet», s’est-il félicité. Le directeur des ressources humaines à la direction des écoles des cadets de la nation au ministère de la Défense nationale s’est félicité des résultats remarquables obtenus par les cadets de la nation des différentes écoles lors des examens de fin d'année, attribuant ce succès à «la méthode de sélection des candidats pour rejoindre les bancs de ces écoles et à l’intérêt que l’institution militaire leur a accordé». Il a rappelé à ce titre que tous les candidats au baccalauréat ont réussi leur examen, et ce, depuis 2012. Il a exprimé son souhait de voir les écoles d’Oran, de Sétif et de Blida obtenir les premières places à l’examen du bac. Concernant le brevet de l’enseignement moyen (BEM), les établissements ayant obtenu les meilleures places sont ceux de Batna, Bechar, Bejaia et Laghouat.

Il dira par ailleurs que «ces résultats remarquables sont le fruit des grands efforts déployés par le personnel pédagogique et les professeurs de ces écoles, de même que la persévérance des cadets dans un climat caractérisé par une discipline générale, une organisation rigoureuse et un suivi continu à tous les niveaux, ainsi que les moyens matériels et pédagogiques mis à leur disposition par l’Etat-major de l'Armée populaire nationale.

Il a en outre signalé l’enregistrement, depuis l’ouverture des inscriptions aux concours d’admission à ces écoles, de 21.500 candidatures (dont 4.200 filles), reflétant, selon lui, la grande confiance de ces candidats et de leurs parents en ces écoles qui ont prouvé leur qualification par les résultats positifs réalisés par leurs élèves dans les cycles moyen et secondaire.

L’invité de la radio nationale a rappelé la généralisation de l’admission des filles à ces écoles, dans le secondaire (écoles d’Oran et de Sétif) durant la rentrée scolaire précédente, et cela suite au succès de cette expérience au niveau de l’école de Blida qui accueille des filles (cadettes) depuis 2016.

Il faut rappeler également que le ministère de la Défense nationale dispose de 10 écoles des cadets de la nation dont trois pour le cycle secondaire (Oran, Blida et Sétif) et sept pour le moyen (Msila, Tiaret, Bechar, Laghouat, Batna et Béjaïa et Tamanrasset). Selon le même intervenant, les écoles des cadets de la nation appliquent le programme d’enseignement officiel du ministère de l’Education nationale, tout en inculquant aux cadets les règles de base de la discipline militaire à travers une formation paramilitaire, ajoutée à un programme complémentaire en éducation physique, civique et morale.

Il faut dire également que les écoles des cadets de la nation sont devenues un modèle suivi par de nombreux pays étrangers. En effet selon le directeur des écoles des cadets de la nation au département emploi-préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), des pays étrangers ont exprimé leur admiration à l’égard du mode d’enseignement adopté par ces écoles, au même titre que leurs commodités pédagogiques et de détente qui sont adaptées aux normes internationales, a indiqué le général major Miliani dans une déclaration à la presse, en marge de l’ouverture du concours écrit d’admission aux écoles des cadets de la nation (cycle moyen).

«Cette admiration va également à toutes les structures et institutions de l’ANP, leader en la matière à l’échelle africaine», a ajouté à ce propos l’officier supérieur.

Salima Ettouahria