Pour la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues du Malawi, des Comores et du Cap-Vert

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Malawi, Arthur Peter Mutharika, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays dans lequel il lui a fait part de sa "disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération" entre les deux pays. "A l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Votre Excellence, de progrès et de prospérité pour votre peuple frère", a écrit le Président de la République dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous faire part de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays et au renforcement de notre concertation en vue d'atteindre les objectifs de paix, de stabilité et de développement de notre continent", a ajouté le Président Bouteflika.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président de la République fédérale des Comores, Othman Ghazali, à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de consolider davantage les liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays. "Au moment où la République fédérale des Comores célèbre le 43e anniversaire de sa glorieuse indépendance, il m'est agréable de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs de santé, de bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple comorien frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer notre volonté et pleine disponibilité à consolider les liens de fraternité et de coopération unissant nos deux pays pour les hisser au plus haut niveau au mieux des intérêts de nos deux peuples frères", a ajouté le Chef de l'Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitation à son homologue du Cap Vert, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, à l'occasion de la fête nationale de son pays. "La célébration par la République du Cap Vert de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple frère cap verdien", a écrit le Président de la République dans son message.

"Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour me féliciter de la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, à leur approfondissement dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères", a ajouté le Chef de l'Etat.

"Je tiens, également, à vous réaffirmer mon attachement à la poursuite de nos efforts tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans notre continent", a souligné le Président Bouteflika.