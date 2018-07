Lutte antiterroriste et déradicalisation : « L’Algérie est devenue une école »

M. Abdelkader Messahel qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale a également souligné que l’Algérie constitue une référence dans plusieurs domaines : «Nous sommes devenus une école non seulement dans la lutte antiterroriste, mais également en matière de déradicalisation». Le ministre relève que la lutte anti-terrorisme et la déradicalisation sont aujourd’hui parmi les thèmes qui sont dans tous les agendas des foras internationaux, «où nous sommes très présents», précise l’invité de la rédaction. Citant ensuite les nombreuses instances et les différents forums où siège l’Algérie comme acteur incontournable dans la lutte contre ce fléau mondial, M. Messahel souligne notamment que notre pays est partie prenante dans la stratégie des Nations unies de lutte contre le terrorisme et dans le forum global de lutte contre le terrorisme, précisant ici, que l’Algérie est «l’un des pays fondateurs de ce forum». Il relève également que nous co-présidons, avec le Canada, le comité sur le Sahel et que nous organisons «beaucoup d’ateliers à travers nos activités». Poursuivant ses propos, notre chef de la diplomatie rappelle que le Chef de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été désigné par ses pairs pour être le «coordinateur» voire le «porte-parole» de l’Afrique dans le concert des nations dans la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme.

En somme, notre pays s’est beaucoup investi dans la lutte anti-terrorisme à telle enseigne que nous sommes devenus «une école en matière de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation», met en avant le ministre des Affaires étrangères.

«En même temps qu’on refuse de s’ingérer dans les affaires des autres, on refuse que les autres s’ingèrent dans nos affaires.»

Abdelkader Messahel a relevé d’autre part, que sur le plan diplomatique, et cela «de 1962 à ce jour, l’Algérie a remporté plusieurs combats mais est restée très attachée à ses principes de la non-ingérence dans les affaires de l’Etat». En réaction à ce constat, le ministre des Affaires étrangères fera remarquer qu’il s’agit-là d’une «constante» qui remonte à avant même l’indépendance. Il signale à ce propos que le FLN à l’époque n’acceptait en aucune manière que qui que ce soit s’ingère dans la gestion de la Révolution algérienne. Et d’insister que c’est un principe qui est «cardinal» et «fondamental». Il précise dans ce contexte qu’«en même temps qu’on refuse de nous ingérer dans les affaires des autres, on refuse que les autres s’ingèrent dans nos affaires. C’est une constante depuis l’indépendance à nos jours», met en avant le ministre notant que cela a «donné de la crédibilité à l’action de l’Algérie». La non-ingérence dans les affaires des autres a aussi permis à l’Algérie «d’être indépendante dans ses décisions» ; «ce qui fait que l’Algérie est écoutée et que celle-ci est souvent sollicitée dans le cadre de règlement de conflits».

M. Messahel a également fait part de la conviction de l’Algérie et sa certitude que les conflits ne peuvent être réglés de l’extérieur, mais par l’implication des acteurs internes. Cependant, l’Algérie a trouvé «mille et une manière» d’aider les pays en difficulté, a souligné M. Messahel. Dans le cas de la situation au Sahel, «l’Algérie apporte une contribution inestimable.

Elle le fait, affirme-t-il, à travers la formation des unités spéciales de lutte anti-terroristes au Mali ou au Niger. Elle le fait, aussi, à travers les soutiens logistiques qu’elle apporte à ces pays». Au sujet du conflit du Sahara occidental, le ministre mettra l’accent sur le fait que «l'Afrique a réaffirmé son soutien à la démarche qui consiste à faire aboutir le processus de décolonisation à travers des négociations entre les deux parties et dans le cadre de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination».

Migrants : «Il y a une vague d'organisations qui essaye de culpabiliser l'Algérie et nous sommes, de ce côté-là, assez sereins.»



Par ailleurs et en réponse à une question relative aux attaques que subit l'Algérie par rapport à ce qui est qualifié de «maltraitance de migrants», le ministre dira qu’ «il y a beaucoup de manipulations», et signale également que «les reconductions (de migrants) se font dans le cadre du respect de la dignité humaine et des engagements que nous avons pris avec nos voisins». «Il y a une vague d'organisations qui essaye de culpabiliser l'Algérie et nous sommes, de ce côté-là, assez sereins.»

M. Messahel a ajouté à ce propos que l'Algérie qui «n'est pas le seul pays à être confronté à ce genre de situation, mène des actions conformément à ses lois et ses engagements internationaux et en coordination totale avec les pays pourvoyeurs et de transit».

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a qualifié les relations algéro-américaines d’«importantes» et «bonnes» et que les concertations «sont continues et permanentes» dans plusieurs domaines. Aussi et au plan économique, «il y a une volonté (américaine) de vouloir élargir la coopération et sortir du cadre de l'industrie pharmaceutique et des hydrocarbures». A propos de la question du «durcissement d’octrois de visas» aux Algériens par certains pays européens, M. Messahel a indiqué que, dans le cadre des accords avec les pays européens, les choses se passent «normalement» : Les demandes se font et «les visas sont accordés. Il y a parfois des dépassements et, là aussi, nous sommes en train de les gérer de manière à prendre en considération la dignité humaine que ce soit avec les pays européens ou avec d’autres». Le ministre poursuit qu’en ce qui concerne le problème de durcissement des procédures consulaires, «ce sont des politiques protectionnistes menées par certains pays. Lorsque vous avez le phénomène de la migration clandestine vers l’Europe, il faut réfléchir sur toutes les mesures qui ont été prises pour que l’Europe se referme. Des mesures prises pour décourager au maximum le phénomène de la migration clandestine», a-t-il dit. «Mais il faut s’attaquer aux causes», a-t-il soutenu.

Soraya Guemmouri